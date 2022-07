Black Adam: il nuovo teaser trailer italiano del film DC Comics con Dwayne Johnson!

News Cinema

Uscirà al cinema il prossimo ottobre Black Adam, nuovo film DC Comics con Dwayne Johnson di cui ora possiamo vedere il nuovo teaser trailer italiano.

Un eroe nato dalla rabbia. Anzi, un antieroe che dovrà intraprendere il suo personale percorso per capire se combattere per il male o per il bene. Come ha spesso ripetuto Dwayne Johnson nei suoi tanti post su Instagram, "la gerarchia del potere in casa DC Comics sta per cambiare". Bene, ci siamo quasi, ora che arriva questo possente personaggio DC Comics da lui interpretato. Il film uscirà al cinema il 20 ottobre 2022 con la regia di Jaume Collet-Serra che ha definito il personaggio "l'Ispettore Challaghan del mondo dei supereroi".