Black Adam è primo al boxoffice italiano del weekend

Il Black Adam di Dwayne Johnson non ha problemi a portare a casa il risultato: è in vetta al botteghino italiano del weekend. Negli States è una solida partenza.

Black Adam con Dwayne Johnson, che l'ha definito il "cambio di gerarchia" nell'universo DC, alla sua uscita è riuscito agevolmente a conquistare la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 1.988.000 euro in quattro giorni, uno degli ingranaggi che ha portato il botteghino a salire generalmente del 21% rispetto alla scorsa settimana, stando ai dati Cinetel. Il blockbuster di Jaume Collet-Serra ha risvegliato anche gli spettatori americani, perché la sua partenza in patria con 67 milioni di dollari l'ha portato a tallonare Thor: Love and Thunder, ultimo film che era riuscito negli USA a fare quei numeri al debutto. Black Adam viaggia sui 140 milioni di dollari d'incasso mondiale, a fronte di un costo di 195: c'è ancora strada da fare, ma il viaggio è iniziato bene.