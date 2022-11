BIM presenta a Sorrento le novità dei prossimi mesi

News Cinema

Spazio al cinema in costume ma anche all'animazione fra le novità di BIM distribuzione che sono state presentate oggi a Sorrento, in occasione delle Giornate professionali di cinema.

Cinema in costume, animazione di qualità italiana, ma anche prodotti d'autore che si sono fatti valere nei grandi festival internazionali, come da tradizione per un marchio, BIM distribuzione, storico e riconoscibile, che ha presentato a Sorrento il listino con le novità dei prossimi sei mesi.

Non manca Louis Garrel, ormai diventato anche regista di gusto e bella ironia, oltre che attore di carisma, di cui presentano nelle sale, insieme a Movies Inspired, L'innocente, fra thriller e commedia. Prima, già dal 7 dicembre, sarà la volta de Il corsetto dell'imperatrice di Vicky Krieps, splendida protagonista de Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. Atteso è anche il nuovo film di François Ozon, Mon crime, con Fabrice Luchini e Isabelle Huppert, oltre a R.M.N., film di uno degli autori di riferimento del cinema europeo, il rmeno Cristian Mungiu