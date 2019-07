BIM Distribuzione presenta il proprio listino a Riccione: "Il cinema di qualità cambia volto"

News Cinema

Una nutrita offerta di film arriva dalla società diretta da Antonio Medici, tra cui La famosa invasione degli orsi in Sicilia.

The Farewell di Lulu Wang, The Truth di Kore'Eda Hirozaku, Nous finirons ensemble di Guillaume Canet e Le jeune Ahmed di Luc e Jean-Pierre Dardenne (miglior regia a Cannes) sono alcuni dei titoli presenti nella line-up 2019/2020 di BIM Distribuzione. Se dovesse scegliere un titolo di cui essere particolarmente orgoglioso, l'Amministratore Delegato Antonio Medici indicherebbe il capolavoro di Lorenzo Mattotti, La famosa invasione degli orsi in Sicilia.

Non è l'unico film d'animazione distribuito dalla da BIM, per andare a sottolineare il significato della frase di lancio "il cinema di qualità cambia volto".

A tal proposito ne parliamo con il diretto interessato Antonio Medici, che confessa anche il suo guilty pleasure del cinema commerciale.