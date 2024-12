Billy Crystal ricorda Martin Scorsese professore di cinema: "Si metteva in piedi dietro di te e faceva una gran paura"

News Cinema

Com'era Martin Scorsese quando, subito dopo la laurea, insegnava agli studenti di cinema della New York University? Ce lo racconta Billy Crystal, che è stato un suo allievo e lo ricorda molto bene.

Meno male che esiste Billy Crystal, che con il suo favoloso senso dell'umorismo e con la sua visione buffa dell'esistenza riesce sempre a strapparci un sorriso se non una risata. Durante un podcast, il protagonista maschile di Harry ti presento Sally è tornato indietro con la memoria ai tempi dell'università, quando frequentava la New York University e uno dei suoi professori era nientemeno che Martin Scorsese. Ora, anche se ci siamo abituati a una versione anziana del regista, qualcuno rammenta perfettamente com'era, ad esempio, negli anni '70 e '80, quando il cinema USA parlava una nuova lingua e si imponevano capolavori come la saga del Padrino, L'esorcista, Cabaret e, più tardi, le commedie di John Landis e dei fratelli Zucker.

Martin Scorsese prof. di cinema

Con la verve che gli è propria, Billy Crystal ha dunque rievocato gli anni in cui Martin Scorsese era un suo professore a NYU:

All'epoca si era appena laureato e stava girando il suo primo film, che si intitolava Who's That Knocking at My Door. Doveva essere il 1968 o 1969 o 1970.

Poi Crystal si è soffermato sul look di Marty:

Aveva una folta barba, occhiali tondi e i capelli lunghi fino alle spalle. Eravamo tutti così. Si metteva in piedi dietro di te mentre montavi il tuo film e faceva una gran paura, perché ti guardava molto intensamente e parlava molto velocemente… ebbene sì, anche allora, anzi ancora più velocemente di adesso perché aveva 50 anni di meno.

Billy Crystal ha poi raccontato che Martin Scorsese era solito suggerire agli allievi di ricorrere a campi lunghi e che, nel farlo, citava sempre i film di Howard Hawks. L'attore ha poi parlato della grande energia del regista, osservando che non è affatto svanita nonostante gli 82 anni di età. Crystal si è quindi soffermato sull'epoca in cui studiava alla New York University, dicendo di essere stato contagiato, per così dire, dalla controcultura giovanile. A quel tempo New York era una città super cool, dove la moda, il cinema e la musica jazz raggiungevano vette altissime, inseguendo il nuovo e rielaborando (o rifiutando) il vecchio. Inutile dire che il centro di (quasi) tutto era il West Village:

Il West Village era pazzesco, è stato un momento terribile per l'America ma contemporaneamente un periodo fantastico. Il fatto è che le avversità di quel tempo e le proteste contro la guerra del Vietnam ci hanno unito, e il risultato è stato una rinascita nel campo della musica, della poesia e dell'arte di cui ancora avvertiamo gli effetti benefici.

Viene un po’ di nostalgia a sentire le parole di Billy Crystal, ma se è vero che le arti fioriscono quando le società sono in crisi, allora aspettiamoci, almeno da un punto di vista culturale, una bella rivoluzione.