Bill Butler: muore a 101 anni il direttore della fotografia de Lo Squalo e Qualcuno volò sul nido del cuculo

E' morto mercoledì 5 aprile, alla veneranda età di 101 anni (due giorni prima del 102esimo compleanno!), il grande direttore della fotografia americana Bill Butler, celebre per la sua collaborazione a Lo squalo e Qualcuno volò sul nido del cuculo, che gli fruttò una candidatura all'Oscar. Diamo un'occhiata alla carriera di questo straordinario professionista, che ha firmato le luci di molti celebri film e lavori televisivi e ha vinto anche un Emmy.

La carriera di Bill Butler

Nato il 7 aprile 1921 in Colorado, Bill Butler crebbe nello Iowa, dove si laureò ingegnere, e in seguito si trasferì in Indiana e poi a Chicago, dove lavorò alla stazione tv WGN-TV come video operatore per pubblicità e programmi locali. Lì conobbe William Friedkin, che lo coinvolse nel suo primo documentari che fu il debutto di entrambi, The People vs. Paul Crump, che valse al detenuto ingiustamente condannato a morte la revisione e la conversione della pena. Sono tantissimi i film che in una carriera durata 54 anni, dal 1962 al 2016, hanno usufruito dell'esperienza e della bravura di Butler. Tra questi ovviamente c'è Lo squalo di Steven Spielberg. Quando nel 2003 a Butler venne attribuito il premio alla carriera dall'American Society of Cinematographers (ASC), nell'occasione il regista, ricordando la travagliata lavorazione del film, gli scrisse queste bellissime parole: "Tu sei stato la calma prima, durante e dopo ogni tempesta sul set de Lo squalo. Senza la tua fiducia zen e il tuo meraviglioso senso dell'umorismo, sarei andato, come tutto il resto della troupe de Lo Squalo, fuori di testa. Congratulazioni per questo meritatissimo premio alla carriera dai tuoi pari. Ti auguro il meglio, Steven".

La candidatura all'Oscar e il BAFTA, Bill Butler le ottenne però per la sua splendida fotografia di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Vinse anche un Emmy per i televisivi Raid on Entebbe e Un tram che si chiama desiderio (1984). Tra gli altri, a volte celeberrimi film illuminati dalle sue luci ricordiamo Non torno a casa stasera, La conversazione, Capricorn One, La maledizione di Damien, Grease, Rocky II, Rocky III e Rocky IV, Flipper, Dark Skies, Anaconda, Frailty. In tv Bill Butler è stato anche direttore della fotografia di Uccelli di rovo. Il suo contributo all'arte cinematografica nel ventesimo secolo è davvero un tesoro inestimabile.