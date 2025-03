Biancaneve, primo posto al boxoffice italiano del weekend, ma stenta nel mondo

News Cinema

Al botteghino italiano del weekend il remake Disney di Biancaneve ha debuttato con una prima posizione relativamente buona, che non nasconde però la fredda accoglienza mondiale. Qui da noi scalza dalla vetta FolleMente, che raggiunge intanto i trionfali 15 milioni di euro.

Biancaneve, remake dal vero del classico Disney, ha avuto al boxoffice italiano del weekend un debutto piuttosto buono, seppur non stellare: 3.800.000 euro in quattro giorrni, una delle partenze mondiali migliori di quest'azzardata operazione, insieme agli esiti messicani e inglesi, come nota Boxoffice Pro. Ciò non toglie che, valutandone il budget cresciuto a dismisura con i reshoot (si parla di circa 250 milioni di dollari), l'esordio nel mondo da 87.300.000 dollari conferma comunque il flop annunciato, per un lavoro che è stato gravato anche dalle polemiche, oltre che dal rischio di rileggere un caposaldo della storia del cinema. Comprensibile però che il caos generato sui social dalle dichiarazioni politiche delle attrici protagoniste, Rachel Zegler e Gal Gadot, si sia spento nei mercati stranieri... e che il film abbia incontrato un pubblico più sereno. Il debutto nordamericano è il peggiore per un remake Disney, arrivando persino dopo quello di Dumbo (43 milioni contro 46).

Viene quindi detronizzato e slitta al secondo posto il grande successo di FolleMente di Paolo Genovese, ormai in volata con il suo totale da 15.842.000 euro (ancora 1.114.000 nel fine settimana). A questo punto si può facilmente immaginare che il film batterà il record personale di Genovese, quei 17.370.300 di Perfetti sconosciuti nel 2016: manca poco. Ha fatto davvero centro la serata romantica tra Edoardo Leo e Pilar Fogliati, comicamente controllati dalle loro coscienze multiformi (Santamaria-Giallini-Papaleo-Lastrico per lui, Giannetta-Fanelli-Pandolfi-Puccini per lei). Risate e sentimenti presentati con contorno all-star: ricetta favorita, servita evidentemente a dovere.

Entra in terza posizione l'horror The Monkey di Oz Perkins, adattamento di "La scimmia" di Stephen King, dove due fratelli gemelli (interpretati entrambi da Theo James) devono affrontare una volta per tutte la minaccia di una scimmia giocattolo sterminatrice. Da noi parte con 502.000 euro, nel mondo si gode i suoi 61.000.000 di dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget indie da una decina di milioni (fonte Vulture).