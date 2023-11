Beverly Hills Cop 4: Axel Foley, Eddie Murphy torna nei panni dell'esuberante poliziotto nella prima foto ufficiale dal set

News Cinema

Nella prima foto ufficiale dal set di Beverly Hills Cop 4: Axel Foley Eddie Murphy torna, trent'anni dopo, a vestire i panni dell'esuberante poliziotto.

A 30 anni di distanza dalla sua ultima apparizione come Axel Foley in Beverly Hills Cop - un piedipiatti a Beverly Hills, Eddie Murphy torna nell'atteso sequel in uno dei ruoli per cui è stato più amato al cinema. In Beverly Hills Cop 4: Axel Foley, l'attore torna a vestire i panni del poliziotto troppo esuberante e poco incline a seguire i normali protocolli della polizia, dopo diversi tentativi di riportare al cinema il franchise.

Beverly Hills Cop: Axel Foley, un tuffo negli anni '80 con la prima foto di Eddie Murphy nei panni di Axel Foley dal set

Il merito del ritorno di Foley sullo schermo è da attribuire a Netflix, che distribuirà la pellicola, sebbene non sia ancora stato rivelato se arriverà direttamente in piattaforma o ci sarà un passaggio in sala. Insieme a Murphy, nel film torneranno anche altri volti familiari della saga action-comedy, come Billy Rosewood (Judge Reinhold), Jeffrey (Paul Reiser) e Serge (Brosnon Pinchot), ma anche il produttore Jerry Bruckheimer sarà parte del progetto. Intervistato da Empire, che ha diffuso la prima foto ufficiale di Eddie Murphy nei panni di Axel Foley, Bruckheimer ha dichiarato che il ritorno di Murphy nel ruolo che gli ha dato fama negli anni '80 avverrà in grande stile:

"Ogni volta che arriva sul set, non sai mai cosa aspettarti. Ed è sempre molto brillante. Ogni giorno che lui è lì è come tornare indietro negli anni '80"

Nel nuovo capitolo della saga diretto da Mark Molloy, Jane (Taylour Paige), figlia di Axel Foley, convince il padre a tornare a Beverly Hills per seguire un importante caso, con l'aiuto di un nuovo partner interpretato da Joseph Gordon-Levitt. A detta di Bruckheimer la coppia Murphy/Gordon-Levitt è dotata di un umorismo bomba: "Lui [Gordon-Levitt] viene coinvolto da Axel e i due sono spassosissimi insieme. Joseph è una spalla perfetta per Eddie". E, al di là della comicità e delle scene d'azione, secondo il produttore, il vero cuore del film saranno i momenti più emozionanti:

"Non importa quanto divertente possa essere, quanto grandi siano le scene d'azione, tutto gira sui legami famigliari e sui sentimenti"