Better Man, super premiére a Roma con Robbie Williams e il regista Michael Gracey: quando e dove

News Cinema

Better Man conquista la Capitale! In occasione dell'anteprima italiana del film, che racconta gli inizi della carriera di Robbie Williams, il celebre cantante e il regista Michael Gracey arriveranno a Roma. Ecco quando e dove.

Sarà l’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone ad accogliere, venerdì 6 dicembre alle ore 19.30, l'anteprima italiana dell'attesissimo Better Man - La vera storia di Robbie Williams. E non è tutto: per l'occasione, la voce di Rock DJ e il regista Michael Gracey saranno presenti all'evento. Il film, un musical in live-action distribuito da Lucky Red, arriverà nelle nostre sale a partire dal 1° gennaio 2025 e ripercorrerà la fulminea e travolgente ascesa del re del brit-pop, senza tralasciare i momenti bui, fino alla sudata e luminosa rinascita.

Si tratta di un evento imperdibile per i fan di Robbie Williams, che sfilerà sul red carpet dell'Auditorium per poi partecipare alla proiezione di Better Man, in Sala Petrassi. A seguire, l'artista regalerà al pubblico una performance dal vivo per poi concedersi, insieme a Gracey, alle domande dei presenti, in un Q&A moderato da Alessandro Cattelan.

Il red carpet e l'incontro col pubblico saranno trasmessi in streaming, nei cinema che programmeranno la sera stessa l’anteprima del film.

Better Man: trama, cast e trailer del film su Robbie Williams

La trama di Better Man, stando alla sinossi ufficiale, racconta ascesa, caduta e rinascita della leggenda del pop britannico: uno musicisti più noti premiati al mondo, con 85 milioni di album venduti in tutto il mondo e un record come artista solista con il maggior numero di album al primo posto nel Regno Unito. Il film è narrato proprio dal punto di vista di Robbie Williams, con la sua inconfondibile ironia e il suo stile iconico.

Dai primi passi con i Take That, fino agli esorbitanti successi da solista, gli spettatori seguiranno il percorso del cantante, fatto di sfide, sacrifici e lati oscuri, con le relative conseguenze. A vestire i panni di Williams da adolescente e poi da adulto è l'attore Jonno Davies (visto in Kingsman: The Secret Service), trasformato in una scimmia in CGI. Completano il cast Steve Pemberton, Alison Steadman, Damon Herriman, Kate Mulvany, Anthony Hayes, Tom Budge, Raechelle Bann, Jake Simmance, Liam Head, Chase Vollenweider e Jesse Hyde.

“La mia vita è apparsa ai miei occhi come l’esecuzione di un numero da funambolo senza l’imbracatura di sicurezza - ha dichiarato Robbie Williams - Sento di poter cadere in qualsiasi momento e molte volte lo faccio. Quando Michael mi ha proposto di essere interpretato da una scimmia ho sentito l’audacia della scelta ma, allo stesso tempo, ho capito che dovevamo andare avanti…”