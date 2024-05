Bernard Hill: morto l'attore che fu re Théoden nel Signore degli Anelli e il Capitano Smith in Titanic

News Cinema

Arrivata il 5 maggio la notizia della scomparsa, a 79 anni, dell'attore britannico Bernard Hill, noto soprattutto per i suoi ruoli dei primi due film del Signore degli Anelli e in Titanic. Il ricordo di Peter Jackson.

E' arrivata domenica 5 maggio la notizia della morte, a 79 anni, dell'attore britannico Bernard Hill, noto soprattutto al grande pubblico per due interpretazioni nella sua lunga carriera, quella di re Théoden nel secondo e nel terzo capitolo del Signore degli Anelli di Peter Jackson e, prima ancora, quella del capitano Smith in Titanic. Noi lo avevamo incontrato, insieme agli altri membri del cast, per la presentazione alla stampa europea de Il Signore degli Anelli - Le due torri e da quell'intervista è presa l'immagine che vedete. Il comunicato della famiglia dice soltanto che l'attore è morto vicino alla fidanzata Alison e al figlio Gabriel, avuto dalla moglie, l'attrice americana Marianna Hill. Ricordiamo la carriera di questo attore dall'aspetto burbero ma intelligente, spiritoso e capace di rendere tutte le sfumature dei suoi diversi personaggi,.

I film di Bernard Hill

Prima di arrivare a recitare nei due film vincitori di 11 premi Oscar ciascuno, Bernard Hill, nato da una modesta famiglia di minatori cattolici vicino a Manchester, si diploma nel 1979 al Manchester Polytechnic School of Drama. La sua carriera inizia n tv, in programmi e serie della BBC (nel Regno Unito è conosciuto e amato soprattutto per il personaggio di Yosser Hughes nella miniserie Boys from the Blackstuff, del 1982). Al cinema arriva con Gandhi, di Richard Attenborough, nel ruolo del sergente Putnam. Recita poi ne Il Bounty di Roger Donaldson, Giochi nell'acqua di Peter Greenaway, Le montagne della luna di Bob Rafelson e Spiriti nelle tenebre di Stephen Hopkins, al fianco di Val Kilmer. James Cameron in Titanic gli affida il bel ruolo del capitano Edward J. Smith, cui Hill fa seguire altre parti di rilievo in Fino a prova contraria di Clint Eastwood, Il Re Scorpione e nel Signore degli Anelli - Le due torri e Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, dove è il re di Rohan, Théoden. Sul finire del primo decennio del Duemila, impegnato anche a teatro, Bernard Hill dirada la sue apparizioni cinematografiche, anche se lo vediamo ancora in Wimbledon e Valchiria di Bryan Singer, in un piccolo ruolo. Un altro re, Richard III, interpreta nell'esilarante spin-off cinematografico di The League of Gentlemen (Reece Shearsmith, Mark Gatiss e Steve Pemberton), The League of Gentlemens' Apocalypse, inedito da noi. Ha dato la voce al personaggio del giudice nella versione americana di ParaNorman. La sua ultima apparizione andrà in onda postuma sulla BBC: è quella del padre del detective interpretato da Martin Freeman nella serie The Responder, ambientata a Liverpool, città che amava molto (aveva anche interpretato John Lennon in un musical teatrale).

Peter Jackson lo ha ricordato con queste parole: "Una delle persone più divertenti e argute con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare. La sua performance nel ruolo di Théoden, re di Rohan, è amata da milioni di persone e resta a testimonianza della sua genialità come attore. Ma noi lo ricorderemo come un amico profondamente fedele e affettuoso".