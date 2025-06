News Cinema

Benicio Del Toro fermato in aeroporto dagli addetti alla sicurezza aerea per il copione... sospetto de La trama fenicia

Benicio Del Toro ha raccontato nello show di Seth Meyers la disavventura in cui è incorso quando è stato trattenuto in aeroporto per qualche ora dalla TSA americana, insospettita dal contenuto della sceneggiatura di La Trama Fenicia.