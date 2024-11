Ben Stiller nel trailer di Nutcrackers, commedia natalizia firmata da David Gordon Green

News Cinema

Un uomo metropolitano e stakanovista deve trasferirsi in campagna per prendersi cura di quattro vivacissimi e irrefenabili nipoti rimasti orfani all'improvviso. Ecco trailer e trama di Nutcrackers, che vedremo in streaming su Disney+.

Da tempo lontano da ruoli da protagonista (uno dei suoi ultimi è stato l'ottimo The Meyerowitz Stories, che è del 2017), Ben Stiller torna a essere tale in una commedia natalizia che sta per debuttare negli USA in streaming su Hulu, e che quindi da noi vedremo su Disney+. Il film si intitla Nutcrackers, ed è diretto da un David Gordon Green che ha messo da parte, almeno per il momento, gli horror della più recente fase della sua carriera.

Presentato pochi mesi fa in prima mondiale al Toronto International Film Festival, Nutcrackers vede Stiller nei panni di un uomo nevrotico e ossessionato dal lavoro che, all'improvviso, si trova a dover mollare la sua impegnatissima vita metropolitana a Chicago per viaggiare alla volta dell'Ohio rurale e prendersi cura di quattro vivacissimi nipoti dopo che i ragazzi hanno perso entrambi i genitori in un incidente. Non sarebbe nemmeno necessario stare a specificare che, tra mille difficoltà e svariati disastri, questa nuova famiglia farà del bene a tutti i suoi membri.

Nel cast del film, scritto da Leland Douglas, al fianco di Stiller ci sono Linda Cardellini, Edi Patterson, Tim Heidecker, Toby Huss, Homer Janson, Ulysses Janson, Arlo Janson e Atlas Janson.

Questo è il trailer ufficiale originale di Nutcrackers.