Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati a Las Vegas, in sordina

di Domenico Misciagna 18 luglio 2022 246

Il ritorno di fiamma è stato celebrato in modo definitivo: Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo il mancato matrimonio di quasi vent'anni or sono, si sono sposati in una cerimonia per pochi intimi a Las Vegas. Le loro parole per l'evento.