Beetlejuice Beetlejuice, è arrivato il nuovo trailer lungo in italiano!

News Cinema

Dopo il teaser che già ci aveva entusiasmato, Michael Keaton e Tim Burton ci trascinano di nuovo nel mondo folle di Beetlejuice. Ecco il nuovo trailer lungo in italiano di Beetlejuice Beetlejuice, nei cinema italiani dal 5 settembre 2024.

Il 5 settembre non è poi così lontano, anzi oggi si avvicina ancora di più con il nuovo trailer lungo in italiano di Beetlejuice Beetlejuice, quel Beetlejuice 2 che incuriosisce oltremisura i fan di Michael Keaton e naturalmente di Tim Burton: entrambi hanno deciso di misurarsi ancora con un mito dopo ben 36 anni, rimettendo insieme una parte della banda... per ridere ancora con il comico horror leggero burtoniano. Per Michael gli anni sembrano non passare, anche se... c'è il trucco (in tutti i sensi).



Beetlejuice Beetlejuice: Il Nuovo Trailer Italiano di Beetlejuice 2 - HD

Beetlejuice Beetlejuice, il Beetlejuice 2 che è arrivato sul serio

Non credeva nessuno all'ipotesi che Beetlejuice Beetlejuice potesse esistere: vuoi perché le voci di un sequel si erano susseguite per dieci anni, in uno stanco tira-e-molla tra Tim Burton, Michael Keaton e l'allora sceneggiatore Seth Grahame-Smith. Vuoi perché i recuperi dei miti del passato sono sempre delicati, specialmente quando si ha a che fare con un mito semivolontario: girato con lo spirito di un b-movie appena più costoso, da un Burton che aveva diretto solo Pee-wee's Big Adventure e non ancora Batman, era una bizzarria "minore" che raccolse apprezzamento a sorpresa, la maniera migliore di farsi apprezzare, senza l'aiuto di un hype che non esiste, perché nemmeno lo studio saprebbe bene su cosa basarlo. Era un film casereccio, con spettacolari effetti artigianali di trucco e animazione stop-motion, insomma era molto lontano dalla produzione media hollywoodiana ad alto budget di questi anni. Per funzionare, Beetlejuice 2 si appella alla magia della casualità, quella che - come fece notare il compositore Danny Elfman a Deadline - consente a Michael Keaton di non denunciare troppo i suoi 72 anni: "Davvero, dopo tutti questi anni? Michael Keaton? - mi hanno chiesto. Ho risposto: non sembrerà mica poi tanto diverso! È la bellezza del trucco di Beetlejuice. Sembrava già che avesse 150 anni nel primo film! È perfetto, no? Tutti devono lasciare il passo alle nuove generazioni, tranne Michael. È ancora in gran forma, superattivo e sempre sul pezzo."

Beetlejuice Beetlejuice coinvolge del vecchio cast, oltre a Keaton, anche Wynona Rider (Lydia) e Catherine O'Hara (Delia). Le nuove entrate sono Jenna "Mercoledì" Ortega (la figlia di Lydia), Monica Bellucci, Willem Dafoe e Justin Theroux.