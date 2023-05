Beetlejuice 2 - Rivelate la data d'uscita ed alcune novità sul cast del sequel di Tim Burton

News Cinema

Beetlejuice 2 ha finalmente una data d'uscita. Confermata inoltre la presenza di Jenna Ortega nel cast ed alcune importanti novità. Scopriamo quindi tutto ciò che c'è da sapere sull'atteso sequel.

Beetlejuice 2 - atteso sequel del film cult di Tim Burton del 1988 - ha finalmente una data d'uscita. La pellicola sarà infatti nelle sale dal 6 settembre 2024, mentre le riprese dovrebbero cominciare oggi - 10 maggio - a Londra. Una data strategica, dunque, dal momento che si colloca nel periodo della festa americana del Labor Day, che ha sempre garantito un successo di pubblico ai film targati Warner Bros. - come IT, IT - Capitolo due e The Nun. Per settembre 2024 è però già atteso il cinecomic Marvel Blade - il cui rilascio potrebbero però slittare a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Beetlejuice 2 - I primi dettagli del sequel

In queste ore, sono poi trapelate in rete alcune importanti novità sul cast. Accanto a Michael Keaton - che tornerà nei panni dello "Spiritello Porcello" - è stata infatti confermata la - vociferata - presenza di Jenna Ortega, alla sua seconda collaborazione con Tim Burton dopo l'acclamata serie Netflix Mercoledì. La giovane star presterà infatti corpo e voce alla figlia di Lydia Deetz - interpretata nel primo capitolo da Winona Ryder, il cui coinvolgimento nel sequel non è stato ancora ufficializzato. Nel cast, in un ruolo ancora sconosciuto, figurerà poi Justin Theroux, star delle serie The Leftovers - Svaniti nel nulla e Maniac.

Beetlejuice 2 - privo ancora di un titolo ufficiale - sarà basato su una sceneggiatura finale scritta da Mike Vukadinovich, mentre le bozze precedenti sono state firmate da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg, coinvolti nel progetto in qualità di produttori. Nel team produttivo figura anche Brad Pitt, con la sua Plan B Entertainment - già dietro il controverso biopic Blonde ed attualmente impegnata nello sport movie sulla Formula 1 di cui è protagonista lo stesso Pitt. La colonna sonora sarà invece a cura di Danny Elfman, storico collaboratore di Tim Burton e già autore delle musiche del primo capitolo. Nessun membro del cast originale - composto da Winona Ryder, Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones e Catherine O'Hara - è stato confermato nel sequel, oltre a Michael Keaton. A fronte di un budget di 15 milioni, Beetlejuice ne ha incassati circa 80, aggiudicandosi l'Oscar come miglior trucco e divenendo un autentico cult degli anni '80. Dopo circa dieci anni di stallo e numerosi rimaneggiamenti - Michael Keaton aveva ventilato l'ipotesi di un sequel già nel 2013 - Beetlejuice 2 è quindi finalmente pronto a vedere la luce. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti e foto dal set.