Beetlejuice 2, è arrivato il primo trailer con Michael Keaton!

News Cinema

Siete già esaltati per le foto condivise da Entertainment Weekly, che hanno mostrato un Michael Keaton in piena forma? Non avete ancora visto il primo trailer ufficiale di Beetlejuice 2, al cinema a settembre!

L'attesa è finita, la curiosità è ripagata: è arrivato il primo trailer di Beetlejuice 2, in originale Beetlejuice Beetlejuice, grande ritorno dello spiritello porcello interpretato da Michael Keaton, per la regia di Tim Burton: le stesse circostanze del 1988, con diversi complici di allora, come Winona Ryder e Catherine O'Hara, ma anche nuove compagnie, come la Jenna Ortega di Mercoledì. Non parliamo più, vi lasciamo alle prime immagini del secondo, imprevisto e imprevedibile Beetlejuice, in arrivo nei cinema USA a settembre.





Beetlejuice 2, la difficile scommessa di Tim Burton e Michael Keaton

Il progetto di un seguito per Beetlejuice si è trascinato per una decina d'anni, qui a Comingsoon.it l'abbiamo seguito a corrente alternata: possiamo garantire che a un certo punto nemmeno Tim Burton e Michael Keaton credevano si potesse realizzare. Uno degli sceneggiatori originariamente incaricati del progetto, Seth Grahame-Smith, ammise che non era stato un film facile da avviare, e lui non era riuscito a trovare una chiave capace di soddisfare tutti: qualcosa del suo lavoro però è rimasto, perché il soggetto di Beetlejuice 2 è attribuito a lui, mentre il copione è stato ultimato da Alfred Gough e Miles Millar (Shannara, Mercoledì, Smallville). I pianeti si sono allineati rapidamente due-tre anni fa, così ci troviamo ad attendere un lungometraggio che Keaton definisce con parole entusiastiche come un ritorno allo spirito dei vecchi tempi, "fottutamente divertente". La squadra è tornata in campo, anche dietro le quinte, col coinvolgimento del mitico sodale musicale Danny Elfman, autore dell'indimenticabile tema/cavalcata originale. Nel cast ci sono anche Monica Bellucci (nel ruolo della moglie di Beetlejuice!), Willem Dafoe (un detective del paranormale) e Justin Theroux. Il film è coprodotto dalla Plan B di Brad Pitt e dallo stesso Burton, per conto della Warner Bros. Discovery.

Beetlejuice 2: la trama ufficiale e il cast del film

Beetlejuice è tornato! Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Michael Keaton torna nel suo ruolo iconico accanto Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz, e Catherine O'Hara nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast del film le new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti al suo debutto in un lungometraggio, Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe.