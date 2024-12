Becoming Led Zeppelin: il trailer del documentario sulla leggendaria rock band l'anno prossimo al cinema

News Cinema

Presentato al festival di Venezia nel 2021, arriverà a febbraio nelle sale IMAX Becoming Led Zeppelin, documentario su celebre band britannica. Ecco il trailer.

Presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia nel 2021, arriva l'anno prossimo al cinema nel 2025, in una versione, sembra, leggermente diversa, Becoming Led Zeppelin, un documentario imperdibile per tutti gli amanti del rock e della mitica band inglese. Si tratta di un film realizzato con l'approvazione dei membri della band - Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones - e che presenta anche il contributo di John Bonham, il batterista scomparso nel 1980. Un documentario imperdibile su una delle piùù grandi e influenti rock band di sempre, diventata famosissima anche in America. Non è un caso che Becoming Led Zeppelin esca nel febbraio 2025 in 200 sale IMAX tra Canada e Stati Uniti, mentre ancora non sappiamo - anche se speriamo arrivi anche da noi - quale sarà la sua sorte in Italia. Intanto è uscito il trailer, dal quale possiamo farci un'idea.

Becoming Led Zeppelin: il film

Come abbiamo visto nel trailer, Becoming Led Zeppelin, oltre alle interviste contemporanee ai fondatori della band, presenta molta della loro musica e spezzoni inediti dei loro concerti, il che ne fa una vera chicca per gli appassionati. La produttrice e sceneggiatrice del documentario, Allison McGourty, ha spiegato che la ricerca dei materiali ha richiesto molto tempo, soprattutto perché se n'è conservato poco dei primi tempi della band: "Abbiamo trascorso cinque anni a fare avanti e indietro attraverso l'Atlantico, cercando in soffitte e cantine riprese rare e mai viste, fotografie e dischi. Poi abbiamo trasferito tutto con tecnologie apposite, di modo che in IMAX queste clip e questa musica di 55 anni fa sembrassero e suonassero come appena realizzate". Da amanti degli autori di Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Immigrant Song, Black Dog e altri brani leggendari, speriamo di poter vedere il film.