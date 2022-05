Beast: il trailer italiano del film con Idris Elba e un ferocissimo leone

News Cinema

Tra le atmosfere de Lo squalo e quelle di Spiriti nelle tenebre, arriverà il 25 agosto al cinema il film Universal, Beast, con Idris Elba e Sharlto Copley diretti da Baltasar Kormàkur. E intanto è arrivato il trailer pieno di tensione.

Tremate, tremate, i leoni son tornati! Potrebbe essere questa la frase di lancio di Beast, un film che ci riporta alle atmosfere di Spiriti nelle tenebre, ma che sembra rifarsi un po' anche alla saga giurassica e, ovviamente, a Lo squalo. Uno di quelle pellicole d'avventura uomo vs natura che ci hanno sempre divertito tanto e che da tempo non si fanno. Grazie dunque a Baltasar Kormàkur che riporta al cinema questa maestosa creatura, molto più cattiva di quanto sia in realtà, a puro scopo di entertainment e con due signori attori come Idris Elba e Sharlto Copley che ci faranno rabbrividire dal 25 agosto al cinema. Nel trailer, che vi mostriamo, vediamo addirittura Idris Elba sferrare quello che sembra un pugno al re della foresta, e dunque ve lo lasciamo godere, non senza prima avervi raccontato la trama ufficiale.

Beast: la trama e il trailer

A volte il fruscio tra i cespugli è davvero causato da un mostro. Idris Elba è il protagonista di un nuovo thriller al cardiopalma che racconta di un padre e delle sue due figlie adolescenti che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario, intenzionato a dimostrare che nella savana c'è solo un predatore supremo. Elba interpreta il Dottor Nate Daniels, un uomo rimasto vedovo da poco, che torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (Sharlto Copley), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani. Iyana Halley interpreta la figlia diciottenne di Daniels, Meredith, e Leah Sava Jeffries la tredicenne Norah.