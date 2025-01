Baz Luhrmann annuncia un nuovo film su Elvis Presley con materiale d'archivio inedito e condivide un primo trailer

News Cinema

Baz Luhrmann è al lavoro su un altro film dedicato a Elvis Presley. Conterrà immagini mai viste e sarà soltanto in parte un documentario. Il regista ha appena condiviso un trailer.

A meno di tre anni di distanza da Elvis, biopic su Elvis Presley incentrato sul rapporto fra il re del rock e il suo manager alias il Colonnello Tom Parker, Baz Luhrmann annuncia un altro progetto cinematografico dedicato al celeberrimo cantante scomparso nel 1997. In base a quanto dichiarato dal regista, il film sarà a metà tra finzione e documentario e a produrlo ci penseranno la Bazmark (casa di produzione dello stesso Luhrmann) con gli Authentic Studios. La buona notizia è che già esiste un breve trailer, che suggerisce la direzione in cui il filmmaker è intenzionato ad andare.

Cosa sappiamo del secondo film di Baz Luhrmann dedicato a Elvis Presley

Alla base del nuovo film di Baz Luhrmann su Elvis Presley c'è il lavoro di ricerca fatto per Elvis. Prima di cominciare a girare, il regista si è documentato nella migliore maniera possibile, spesso aiutando Austin Butler a studiare il personaggio. In un'intervista a Deadline, il geniale Baz ha spiegato la ragione per la quale ha deciso di dedicare nuovamente tempo e denaro all'artista soprannominato "The Pelvis". Luhrmann aveva sentito parlare i fan di Elvis di immagini inedite dei suoi concerti e di rulli che sono andati persi:

Durante la produzione di Elvis, ho avuto fin da subito il privilegio di accedere al caveau nelle Miniere di Sale del Kansas, dove ci sono i negativi di vecchi film. Siamo rimasti stupefatti dalla quantità di girato inutilizzato di Elvis: That's the Way It Is, che poi è il film del leggendario Elvis Summer Festival del 1970 a Las Vegas, che è stato completamente girato in formato anamorfico. Lo stesso dicasi per Elvis on Tour, il film concerto che venne fatto due anni dopo e che raccontava le tappe di un tour. La cosa davvero entusiasmante è che non soltanto abbiamo visto materiale inedito di altissima qualità, ma anche sentito registrazioni audio del dietro le quinte che erano state date per perse, le più affascinanti delle quali erano storie autobiografiche raccontare dallo stesso Elvis.

Baz Luhrmann ha aggiunto di essere ancora in una fase preparatoria, ma che l'entusiasmo generale per il progetto è tale che gli sembra arrivato il momento giusto per condividere la sua gioia e informare la gente. Il regista ha poi precisato:

Non posso aggiungere altro, se non che non lo definirei un documentario o un film concerto. Il nostro scopo è di realizzare qualcosa di nuovo su Elvis.

Luhrmann potrà contare su un ottimo pool di collaboratori per il suo progetto, ad esempio il suo storico montatore Jonathan Redmond. Grazie a lui e ad altri, e con il supporto di Warner Bros., sarà possibile portare nuovamente sul grande schermo la grandezza di Elvis Presley come performer e nello stesso tempo scavare dentro di lui per metterne in luce la profonda umanità.

Ecco un breve trailer del nuovo film di Baz Luhrmann su Elvis, che ancora non ha un titolo.