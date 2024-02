Batso: Daniel Radcliffe e Ethan Hawke co-star nel film tratto da una storia vera

News Cinema

Una sfida oltre i propri limiti e un confronto generazionale sono gli ingredienti principali di Batso. Daniel Radcliffe e Ethan Hawke sono le star del film diretto da Kyle Marvin e tratto da un'emozionante storia vera. Nel cast, anche Jessica Biel.

Daniel Radcliffe e Ethan Hawke saranno per la prima volta co-protagonisti di un film. Si tratta di un biopic ispirato ad una emozionante storia vera: Batso. Alla regia c'è Kyle Marvin e, nel cast, è presente anche Jessica Biel. Il materiale di partenza per il lungometraggio è l'incredibile avventura un duo di alpinisti che, all'inizio degli anni Settanta, ha intrapreso la scalata verso la vetta El Capitan, nel Parco Nazionale di Yosemite.

Ethan Hawke presta il volto a Warren Batso' Harding. La star di Harry Potter interpreta Dean Caldwell. Jessica Biel, invece, porta in scena la scalatrice Beryl Kanuth, compagna di Warren. Batso e Caldwell furono i primi alpinisti ad affrontare il pericoloso strapiombo di El Capitan. Un'impresa decisamente non facile, anche in considerazione dell'età non più giovane di Batso e dell'insufficiente esperienza di Dean. La loro determinazione a raggiungere la vetta si tradusse in una scalata durata 28 giorni (invece dei 10 stimati), che tenne col fiato sospeso la stampa e non solo.

La sceneggiatura di Batso porta la firma di Eamon O'Sullivan e, a seguire, ecco la sinossi del film.

Nel 1970, 'The Wall of Early Morning Light' era una scalata impensabile. Per le leggende dell'arrampicata, Warren 'Batso' Harding e Dean Caldwell, ha rappresentato una sfida fisica e mentale quasi impossibile. Per lo spregiudicato Batso, ha offerto anche un'ultima possibilità di smentire gli oppositori che lo ritenevano troppo vecchio, troppo fuori di testa.

I due partirono con provviste sufficienti per appena 15 giorni. Quando erano a metà del percorso, il National Park Service organizzò un'operazione di salvataggio. Batso e Caldwell, tuttavia, risoluti ad andare fino in fondo, rifiutarono i soccorsi.

Il film di Marvin dovrà riuscire a trasmettere al pubblico la climax di sensazioni, fatica e turbamenti vissuti dai protagonisti in quel mese indimenticabile. Batso ha dalla sua la verità di una eccezionale vicenda umana: una parabola di coraggio, audacia e passione. Riuscirà ad appassionare anche chi, di arrampicata, non è un fan accanito?

"Alle persone che conoscono il mondo dell'arrampicata professionale - ha dichiarato il regista - può sembrare che [i protagonisti, ndr] stiano facendo qualcosa di estremo. Ma in realtà le loro azioni sono uno specchio delle nostre vite. Abbiamo tutti una picco che siamo destinati a raggiungere o morire provandoci."