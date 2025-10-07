TGCom24
Batman - The Brave and the Bold, quando si girerà? Ci sono tempistiche di massima
News Cinema

Batman - The Brave and the Bold, quando si girerà? Ci sono tempistiche di massima

Domenico Misciagna

Con The Batman II con Robert Pattinson a un passo dal primo ciak, è comprensibile che i DC Studios vogliano distanziare The Brave and the Bold, inserito invece nel DC Universe, onde evitare confusioni. Il regista Andy Muschietti ha dato ai fan una data di massima: c'è da aspettare.

Batman - The Brave and the Bold, quando si girerà? Ci sono tempistiche di massima

The Batman II pare finalmente in arrivo nell'ottobre 2027, con riprese all'inizio del 2026, per cui tutti i fan hanno intuito da tempo che il progetto di The Brave and the Bold, sul Batman inserito invece nella continuity del nuovo DC Universe, dovrà aspettare. Lo stesso James Gunn, corresponsabile dei DC Studios, è stato evasivo sulla questione, ma il regista designato Andy Muschietti su X ha fornito delle tempistiche di massima molto plausibili. Lo scopo principale in questo caso sembra evitare confusioni e sovrapposizioni. Il cinecomic non è più quello di una volta: l'ingorgo non giova a nessuno. Leggi anche The Brave and The Bold, Chris Pratt potrebbe interpretare Batman? Risponde James Gunn

The Brave and the Bold si gira nel 2027, con uscita nel 2028?

Secondo il regista Andy Muschietti, comprensibilmente ansioso di lasciarsi alle spalle il tonfo di The Flash, non si comincerà a girare The Brave and the Bold, il film che vedrà un nuovo Batman alle prese con suo figlio Damian Wayne alias Robin, "dopo la fine del 2026". Muschietti ha aggiunto anche che il copione è in attivo corso di scrittura, e che lui rimane legato al progetto come regista, per cui non ci sono sommovimenti. Girare nel 2027, tenendo presente le tempistiche dei blockbuster hollywoodiani, significherebbe un'uscita nel 2028: manca molto tempo, ma meno di quanto i fan più pessimisti avevano ipotizzato (2030).
Il (relativo) problema è la necessità di non accavallarsi con The Batman II: il sudatissimo noir di Matt Reeves sta per entrare in produzione a inizio 2026, per un'uscita nell'ottobre del 2027. Torna quindi prima Robert Pattinson col suo Bruce Wayne slegato dalla continuity del DC Universe, in uno di quei film che rientrano nel mucchio dei DC Elseworlds: al cinema come sulla pagina sono occasioni per avvicinarsi ai capisaldi dell'universo DC da un punto di vista più "autoriale", senz'impegno con la cronologia che copre più lungometraggi, il cosiddetto "universe".
Per quanto riguarda l'ufficiale DC Universe, i DC Studios ci aspettano al cinema prossimamente con Supergirl (giugno 2026), Clayface (settembre 2026), Man of Tomorrow (luglio 2027, il nuovo Superman, sempre diretto da Gunn). Per quanto riguarda gli altri lavori, le tempistiche precise non sono state ancora rivelate.

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
