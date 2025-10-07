Batman - The Brave and the Bold, quando si girerà? Ci sono tempistiche di massima

News Cinema

Con The Batman II con Robert Pattinson a un passo dal primo ciak, è comprensibile che i DC Studios vogliano distanziare The Brave and the Bold, inserito invece nel DC Universe, onde evitare confusioni. Il regista Andy Muschietti ha dato ai fan una data di massima: c'è da aspettare.

The Batman II pare finalmente in arrivo nell'ottobre 2027, con riprese all'inizio del 2026, per cui tutti i fan hanno intuito da tempo che il progetto di The Brave and the Bold, sul Batman inserito invece nella continuity del nuovo DC Universe, dovrà aspettare. Lo stesso James Gunn, corresponsabile dei DC Studios, è stato evasivo sulla questione, ma il regista designato Andy Muschietti su X ha fornito delle tempistiche di massima molto plausibili. Lo scopo principale in questo caso sembra evitare confusioni e sovrapposizioni. Il cinecomic non è più quello di una volta: l'ingorgo non giova a nessuno. Leggi anche The Brave and The Bold, Chris Pratt potrebbe interpretare Batman? Risponde James Gunn

The Brave and the Bold si gira nel 2027, con uscita nel 2028?