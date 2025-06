Batman Il Ritorno, Danny DeVito si era preso una sbandata per Michelle Pfeiffer: "Era una dea"

News Cinema

"Pinguini" a confronto! Danny DeVito ha interagito con Colin Farrell per la serie Actors on Actors di Variety, svelando curiosità e retroscena su Batman Il Ritorno di Tim Burton e sulla miniserie The Penguin. Non manca una confessione su Michelle Pfeiffer, che nel film del 1992 ha interpretato Catwoman.

Il Pinguino, vile ed ambiguo criminale di Gotham City e nemesi di Batman, ha avuto due interpreti indimenticabili sul grande schermo. Danny DeVito ha interpretato il villain in Batman Il Ritorno, cult diretto da Tim Burton nel 1992. Colin Farrell gli ha prestato il volto nell'acclamato The Batman (2022) di Matt Reeves e nella miniserie spin-off The Penguin, targata HBO. Quest'ultima è valsa all'attore irlandese una lunghissima lista di premi, tra cui il Golden Globe.

I divi si sono trovati faccia a faccia per la serie Actors on Actors di Variety e hanno condiviso confessioni e curiosità legate al ruolo di Oswald Cobblepot. Durante la conversazione, DeVito, 80 anni, ha ammesso di essersi sentito molto attratto da Michelle Pfeiffer durante le riprese di Batman Returns, in cui l'attrice interpretava una sensualissima Catwoman.

Era una dea. Quando sapevo che avrebbe recitato in una scena quel giorno… Ero tutto rosso. Mi sono truccato di più: 'Datemi un altro chilo di trucco'. È stato molto difficile. Era davvero meravigliosa. E io la desideravo ardentemente.

Farrell ha scherzato: "Ti sei lavato i denti quella mattina?". DeVito ha poi concordato sul fatto che fosse il suo personaggio a suscitare quella brama: "Ho la sensazione che le piacesse. Le piaceva Oswald".

In Batman Il Ritorno, Selina Kyle, alias Catwoman, rifiuta le avances di Pinguino. Nel 2021, tuttavia, DeVito ha scritto un racconto in cui i due personaggi erano coinvolti sentimentalmente. Il racconto è stato pubblicato in Gotham City Villains della DC Comics, un'antologia a fumetti che celebra la schiera di antagonisti di Batman. "Mi sono reso conto che sono sempre stato un grande fan di Michelle Pfeiffer e che il Pinguino ovviamente brama Catwoman - ha dichiarato all'epoca a Entertainment Weekly - Quindi ho pensato di mettere insieme le due cose".

Assolutamente. Si può anche andare fuori dai binari con qualcosa. L'elemento operistico di Batman Il Ritorno di Tim Burton è stata la mia cosa preferita: la musica, le scenografie e tutto il resto. Il suo lato shakespeariano: 'Tutto il mondo è un palcoscenico'. Il regno di Oswald, i suoi pinguini, i suoi tirapiedi e la sua passione. L'ho adorato.

Anche l'anno scorso l'attore ha scherzato sulla possibilità che lui e Arnold Schwarzenegger, iconico volto di Mr. Freeze, tornino sul set in un nuovo film sull'Uomo Pipistrello. È accaduto sia durante la cerimonia degli Oscar 2024 che, di lì a poco, ai microfoni di People. Il regista de La Guerra dei Roses ha precisato che il suo personaggio "sarebbe molto contento" di essere confinato nello stesso regno fognario del film di Burton, a patto che "Catwoman potesse farmi visita ogni tanto: farebbe battere il mio cuore da Pinguino".

Attualmente, sull'agenda di DeVito c'è la nuova stagione - la diciassettesima - di C'è sempre il sole a Philadelphia, che andrà in onda a luglio negli Usa. Colin Farrell sarà il protagonista, con Margot Robbie, di A Big Bold Beautiful Journey di Kogonada e di The Ballad of a Small Player di Edward Berger. Riprenderà anche il ruolo del Pinguino nel sequel di The Batman, con Robert Pattinson.