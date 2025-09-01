Batman, Alan Ritchson di Reacher ha parlato con James Gunn per interpretare Bruce Wayne

News Cinema

Alan Ritchson, star della serie Reacher, ha detto di aver discusso con James Gunn per il ruolo di Batman. Al di là infatti del Robert Pattinson della saga noir The Batman negli Elseworlds, dev'esserci un nuovo "titolare" nel DC Universe, a partire da The Brave and the Bold.

Sappiamo che i DC Studios di James Gunn e Peter Safran sono a caccia di un nuovo Batman per il DC Universe: certo, c'è Robert Pattinson nella saga di The Batman a cura di Matt Reeves, ma quei lavori noir "autoriali" sono nei DC Elseworlds, ergo fuori dalla continuity, mentre per The Brave and the Bold si cerca il "Bruce Wayne titolare". Alan Ritchson, star della serie Reacher nonché veterano DC tra Smallville e Titans, viene richiesto a gran voce dai fan come prossimo Batman. Intervistato da Variety, ecco cosa ha detto l'interessato.

Alan Ritchson ha parlato con James Gunn per Batman, ma non c'è niente di sicuro

Fumata più nera che bianca, diciamo pure grigia. Alan Ritchson ha risposto chiaro e tondo sulle sue possibilità di diventare il nuovo Batman titolare del DC Universe, dopo che James Gunn in persona a luglio non aveva escluso la cosa, con un "Vediamo come va", lodando l'attore di Reacher (è in lavorazione la quarta stagione). Alan è stato Aquaman nella serie Smallville, vent'anni or sono, poi Hawk nelle prime tre stagioni di Titans, per cui si può considerare un veterano DC. In questo caso però tira il freno a mano. Parliamo qui di The Brave and the Bold, il film di Andy Muschietti che esplorerà il rapporto padre-figlio tra Batman e Robin.

Non è una diceria, James Gunn è un mio fan, l'ha detto lui stesso. E io sono un fan di James Gunn? Assolutamente sì. Non voglio ingannare le persone. Abbiamo parlato di Batman. Dubito fortemente che Batman sia nel mio futuro. Credo però che ci sia qualcosa nel mio futuro nella DC. E mi piacerebbe che questo rimanesse vero.