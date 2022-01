Bastardi senza gloria: Tarantino non voleva Diane Kruger e non le ha pagato l'areo dagli USA alla Germania

News Cinema

Diane Kruger ha raccontato che per la parte di Bridget Von Hammersmarkm di Bastardi senza gloria Quentin Tarantino non voleva lei e che le ha fatto il provino per il rotto della cuffia.

Passano le stagioni e passano i film, ma Quentin Tarantino fa sempre notizia, e ogni tanto è lui a parlare dei suoi progetti o a ricordare i tempi che furono, oppure è qualcun altro a raccontare del regista. Oggi, per esempio è Diane Kruger a nominarlo e a narrare che Quentin proprio non la voleva, in Bastardi senza gloria, per il ruolo di Bridget Von Hammersmark, la famosa attrice tedesca che è una spia sotto copertura degli Alleati. E’ stata lei stessa a dirlo durante un podcast.

Il racconto di Diane Kruger

Diane Kruger ha spiegato che Quentin Tarantino non aveva intenzione di farla recitare in Bastardi senza gloria perché non aveva gradito una sua precedente performance:

Per Bastardi senza gloria faceva provini a chiunque. Non voleva farmi un provino perché aveva visto un mio film precedente che non gli era piaciuto. Quindi fin dal principio non credeva in me, e la sola e unica ragione per cui alla fine mi ha fatto un provino era che non c'era nessun altro a cui farlo. Mi sono dovuta pagare l'aereo da New York alla Germania, perché lui non aveva intenzione di farlo. Nonostante vivesse in America, non voleva vedermi negli Stati Uniti, quindi ho dovuto fare i salti mortali, e la cosa mi ha infastidito parecchio. Ma pensavo: Sai che c’è? Si fottesse, farò il provino e gli dimostrerò che posso avere il ruolo. Per fortuna tutto è andato bene, ma a volte mi sembra un'ingiustizia.

Secondo noi Quentin Tarantino ha fatto benissimo a scegliere alla fine Diane Kruger, perché in Bastardi senza gloria è davvero brava. Al suo talento è infatti affidata una delle sequenze più belle, tese e decisive del film: la scena nella taverna, dove i tedeschi giocano a carte, il personaggio di Michael Fassbender compie un errore imperdonabile e sul più bello arriva il tenente Aldo Raines di Brad Pitt.

Se Diane Kruger può essere grata a Tarantino per la parte di Bridget Von Hammersmark, va comunque detto che all'epoca di Bastardi senza gloria, il 2009, era già un attrice affermata. Ma ci sono altri suoi colleghi che devono tutto al regista: per esempio Christoph Waltz, che ha vinto l'Oscar per la sua performance tanto in Bastardi senza gloria quanto in Django Unchained. E che dire di John Travolta, finito nel dimenticatoio e rilanciato da Pulp Fiction?