Barry Newman: morto il protagonista di Punto Zero e del Petrocelli televisivo

A 92 anni è scomparso l'11 maggio, ma la moglie ha dato la notizia solo ieri, l'attore Barry Newman, il cui volto è legato a un classico degli anni Settanta come Punto Zero e alla serie tv Petrocelli.

Chi ha una certa età, ricorderà che in un'epoca in cui non esistevano internet né supporti per vedere i film a casa, il cinefilo faceva affidamento sulle rassegne cinematografiche televisive o organizzate dai locali circoli del cinema, per vedere i film usciti quando era piccolo o non era ancora nato. In un ciclo dedicato al cinema americano degli anni Settanta, che tanti capolavori ci ha regalato, non poteva mancare Punto Zero, il film di Richard C. Sarafian in cui un personaggio di nome Kowalski, un autista dal passato traumatico e dal presente complicato, doveva portare una Dodge Challenger R/T 440 Magnum da Denver a San Francisco e per una scommessa viaggiava alla massima velocità possibile, inseguito dalla polizia. Un film di culto, con una colonna sonora rock, in cui il folle guidatore aveva il volto dell'attore Barry Newman, scomparso a New York l'11 maggio (ma la notizia è stata diffusa dalla moglie solo il 5 giugno) all'età di 92 anni. Ma chi era e cosa ha fatto Newman, oltre a questo indimenticabile film? Moltissimi lo ricorderanno anche per il ruolo dell'avvocato Petrocelli nell'omonimo tv show.

La carriera di Barry Newman

Prima di riassumere la carriera di Barry Newman, ecco cosa diceva a proposito del suo film più famoso, Punto Zero: "Avevo appena fatto un film su un avvocato, laureato ad Harvard (e il personaggio era proprio quello di Anthony Petrocelli, che avrebbe poi ripreso in tv, in Aldilà di ogni ragionevole dubbio, ndr) e ho pensato che questo fosse una cosa diversa, il ribelle, l'antieroe. Mi è piaciuto tantissimo farlo". Bostoniano, amico d'infanzia di Leonard Nimoy, Barry Newman era laureato in antropologia e musicista (suonava il sassofono e il clarinetto), ma l'incontro con Lee Strasberg lo decise a intraprendere la carriera di attore. Dopo aver iniziato con successo la carriera sui palcoscenici teatrali, Newman arrivò in tv dove apparve negli anni Sessanta in vari episodi di quelli che un tempo si chiamavano telefilm, incluso lo spassoso Get Smart. Dopo i due film sopra citati, che gli portarono una certa notorietà, dal 1974 al 1976 sul piccolo schermo interpretò il protagonista di Petrocelli. La sua carriera cinematografica non decollò mai veramente, ed è in televisione che lo troviamo per lo più come caratterista in tantissimi telefilm, tra cui La signora in giallo, Avvocati a Los Angeles e JAG - Avvocati in divisa (il ruolo del difensore della legge ricorre nella sua carriera). Tra i suoi pochi film lo ricordiamo nel film con Sylvester Stallone Daylight - Trappola nel tunnel, ne L'inglese di Steven Soderbergh con Terence Stamp e in Bowfinger con Steve Martin.