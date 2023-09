Barbie e Ken arrivano a casa vostra: il film di Greta Gerwig è in uscita sulle principali piattaforme digitali

News Cinema

A due mesi dall'uscita nelle sale, Barbie, il fenomeno cinematografico dell'anno, campione d'incassi in tutto il mondo, è pronto a sbarcare online sulle principali piattaforme digitali per l'acquisto e il noleggio premium

Nonostante continui ad attirare migliaia di spettatori in sala, in Italia (oltre 11 mila solo lo scorso weekend) e nel resto del mondo, a due mesi esatti dalla sua uscita al cinema, Barbie sta già per arrivare sulle principali piattaforme digitali per l'acquisto e il noleggio premium.

Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, al momento dominatore del box office mondiale del 2023 con oltre 1,38 miliardi di dollari e campione d'incassi anche in Italia con più di 31 milioni di euro, è diventato anche il film di maggior incasso nei 100 anni di storia della Warner Bros., nonché il più grande successo commerciale per un film diretto da una regista.



Barbie Il Film: quando e dove sarà disponibile in streaming?