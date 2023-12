Barbie con Margot Robbie è in streaming Premiere su Infinity+

News Cinema

Il fenomeno dell'anno al boxoffice, Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, da oggi, 1° dicembre, è per una settimana in Premiere streaming su Infinity+ senza costi aggiuntivi di noleggio.

Se non siete vissuti sul pianeta Marte, è difficile che non ne abbiate sentito parlare: il più alto incasso dell'anno è Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, in una fiaba satirica visionaria diretta da Greta Gerwig e basata sull'omonimo giocattolo Mattel. Il film è disponibile in Premiere a partire dal 1° dicembre per una settimana su Infinity+, canale della piattaforma Mediaset Infinity: ricordiamo che una "Premiere" consente di vedere il lungometraggio in quella finestra temporale senza una spesa aggiuntiva per il noleggio. Guarda Barbie su Infinity+

Barbie con Margot Robbie, la trama del film basato sul personaggio Mattel

In Barbie s'ipotizza che esista una "Barbieland", dove varie versioni della famosa bambola vivono felici, conducendo la loro esistenza in una società interamente matriarcale, svolgendo ogni tipo di professione, facendo squadra con i "Ken" solo per divertirsi. Quando però la Barbie più classica (Margot Robbie) comincia a nutrire sentimenti strani e prettamente umani, preoccupazione per la morte inclusa (!), qualcosa si spezza: la Weird Barbie (Kate McKinnon) le consiglia allora di recarsi nel mondo reale, per capire cosa stia succedendo. Con Ken (Ryan Gosling) che si è imbucato nella "missione", Barbie visita allora la realtà, scoprendo che la bambina che giocava con lei è diventata un'adulta un po' disillusa, con una una figlia che sembra ancora peggio. Soprattutto, il mondo reale non è per niente matriarcale, e il boss della Mattel (Will Ferrell) cerca di rispedirla da dov'è arrivata...

Barbie, Greta Gerwig e il film scommessa