Barbarians: il trailer a passo di valzer della satira horror

News Cinema

Barbarians è un horror con venature umoristiche e satiriche in cui una giovane coppia si trasferisce nella casa sbagliata. Fra gli interpreti ci sono Iwan Rheon e Catalina Sandino Moreno, e oggi è arrivato il trailer, accompagnato da una musica molto conosciuta.

Più che un horror nudo e crudo sembra una commedia horror, o una satira horror, o una commedia nera, un film intitolato The Barbarians nel quale la solita giovane coppia si sposta in quella che è convinta essere la casa dei suoi sogni per scoprire ben presto non che ci sono i fantasmi, ma che qualcuno ha intenzione di entrare senza permesso.

The Barbarians, insomma, fa parte di quel sottogenere che negli Stati Uniti chiamano Home Invasion, che prevede aggressioni da parte di violenti ladri e criminali. Il film uscirà il 1 aprile, in alcune sale on demand, ed è diretto dall'esordiente Charles Dorfman, mentre nel cast figurano Inès Spiridonov, Iwan Rheon, Tom Cullen e Catalina Sandino Moreno. Soprattutto gli ultimi tre sono conosciuti. Cullen lo ricordiamo nello splendido Weekend e nelle serie Downton Abbey e Nightfall. La Moreno è l'attrice colombiana che ha vinto l'Orso d'Argento a Berlino per Maria Full of Grace. Quanto a Iwan Rheon, per noi resta sempre il Ramsay Bolton de Il Trono di Spade. Li vediamo tutti e quattro nel trailer del film, che è stato appena diffuso.

Il trailer di The Barbarians

E’ proprio guardando il trailer di The Barbarians che ci rendiamo conto che, a seguire le vicissitudini dei vari personaggi, non ci si spaventa soltanto, ma ci si diverte anche. E poi c’è la musica che accompagna il trailer, che indica proprio la vena satirica. Si tratta del valzer di Johann Strauss Il bel Danubio blu. Il binomio musica classica e violenza fa tanto film di Stanley Kubrick, ma qui sembra esserci pure un accenno di dramma da camera, con i due protagonisti che invitano a cena una coppia che non conoscono bene ed è subito parapiglia. A un certo punto si presenta qualcuno alla porta, ed eccoci ne La notte del giudizio. The Barbarians, quindi, strizza l’occhio a una serie di classici, e promette anche una gran quantità di sangue. Un'ultima cosa: The Barbarians fa la sua polemica sull'ossessione tutta americana per le armi, considerate da tanti come legittimi strumenti di difesa.