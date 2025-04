Banger, la seconda opportunità di Vincent Cassel su Netflix

News Cinema

Vincent Cassel interpreta un DJ un tempo fenomenale nel panorama della musica elettronica in preda ad una crisi d'identità costretto a reinventarsi in Banger, disponibile su Netflix.

Vincent Cassel è di ritorno sullo schermo, questa volta in casa Netflix come protagonista di Banger, una commedia musicale diretta da So Me e disponibile sulla piattaforma streaming dal 2 aprile 2025. In questo caso interpreta un Dj in crisi d’identità che si immerge nel mondo adrenalinico della musica elettronica in quel di Parigi.

Banger, Vincent Cassel protagonista di una nuova commedia musicale su Netflix

La storia di Banger segue Scorpex, un DJ un tempo amatissimo ed estremamente famoso ora sull’orlo del declino alle prese con una difficile crisi di identità. Per Scorpex non è facile accettare che il tempo passa e tutto cambia in un battito di ciglia, ma accoglie facilmente una bizzarra quanto improbabile proposta da parte di Rose. Quest’ultima è un’agente della DGSI che lo recluta per una delicata missione di spionaggio proprio nel variegato panorama musicale.

Rose ha un obiettivo ed offre a Scorpex l’opportunità di riscattarsi aiutandola. Vuole fermare e contrastare Vestax, giovane stella DJ ma sospettato di essere coinvolto in alcuni traffici illeciti. Per Scorpex si tratta di una situazione totalmente diversa da quelle affrontate in passato, ma avere famigliarità con quell’ambiente rappresenterà il suo punto di forza. Insieme all’agente dei servizi segreti, troverà un nuovo obiettivo, ovvero lanciare un nuovo brano, detto “banger” da cui prende il titolo il film.

A guidare il cast ci pensa Vincent Cassel che interpreta Scorpex, ma non è l’unico: a supportare il progetto Netflix anche Alexis Manenti, Laura Felpin, Nicolas Maury, Nina Zem e Mister V.