Bandit: Josh Duhamel e Mel Gibson rapinatori di banche in un nanosecondo nel trailer del film

Racconta un personaggio reale e ha un look anni '70 il film di rapina Bandit, nel quale duettano magnificamente Josh Duhamel e Mel Gibson. Oggi è arrivato il trailer, che è ritmato e molto divertente.

Scatenato e vintage al punto giusto, Bandit è un film d'azione e di rapina che negli Stati Uniti uscirà il 23 settembre debuttando contemporaneamente in sala e sulle piattaforme streaming. Noi possiamo giudicarlo soltanto in base al trailer che è stato diffuso oggi, ma gli attori sono una garanzia. Inoltre la storia raccontata è vera, perché il rapinatore di banche che ne è protagonista è un personaggio realmente esistito: un uomo evaso di prigione che rispondeva al nome di Robert Whiteman. Di lui parla il romanzo di Robert Knuckle "The Flying Bandit", che ha ispirato la sceneggiatura del film.

Bandit: la trama del film

Diretto da Allan Ungar, Bandit è ambientato anche negli anni '60 e '70 e ci mostra Robert Whiteman nel momento più glorioso della sua carriera di furfante. Nel film l'uomo rapina un gran numero di banche, aiutato dall'infallibile socio più anziano Tommy. Tra una malefatta e l'altra, Whiteman conosce una donna di nome Andrea e se ne innamora, nascondendo la sua vera identità. Proprio quando i due sembrano al colmo della felicità, ecco il patatrac.

Bandit: il cast e il trailer

In Bandit Robert Whiteman è interpretato da Josh Duhamel, che abbiamo visto nei vari Transformers e più di recente in Tuo, Simon. Il simpatico Tommy, invece, ha il volto di Mel Gibson, mentre a vestire i panni di Andrea è Elisha Cuthbert. Recitano inoltre nel film Olivia d'Abo e Nestor Carbonell.

Il trailer di Bandit è piuttosto movimentato. Notiamo inoltre che, essendo il film in costume, l'estetica rimanda agli anni ’70, facendolo assomigliare così a grandi classici di un'epoca che per il cinema americano è stata veramente sensazionale.