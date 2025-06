Bambi, ma in live action, e con la voce narrante di Francesca Michielin: guarda il trailer del film

News Cinema

Arriva nei cinema il 26 giugno con Lucky Red il film che riprende la storia resa celebre dalla Disney e la declina in un modo completamente nuovo, in cui protagonista assoluta è la natura. Ecco trailer e dettagli sul nuovo Bambi.

Bambi, inteso come il Classico animato Disney che ha commosso e traumatizzato generazioni di spettatori, lo conosciamo tutti. Sappiamo più o meno tutti, anche, che la Disney sta sviluppando la versione live action anche di questo film, e magari i più attenti sanno anche che manca poco al debutto negli USA di Bambi: The Reckoning, versione horror (ma horror sul serio) di questa storia.

Ma, appunto, la storia: quanti di voi sanno che dietro alla storia di Bambi c'è un romanzo omonimo, scritto dall'ungherese Felix Salten e pubblicato per la prima volta nel 1923?

Anticipando la Disney, il regista Michel Fessler ha realizzato un film in live action - titolo, ovviamente Bambi - che vedremo al cinema dal 26 giugno e che porta la storia sullo schermo con modi completamente nuovi, e mettendo al centro di tutto la natura.

Il progetto di Fessler, sceneggiatore di La Marcia dei pinguini, prevede l'uso di immagini filmate nei boschi del Loiret di un vero cerbiatto e di veri cervi, cinghiali, volpi, conigli, procioni e aquile reali, montate assieme per raccontare la storia di Bambi con l'aiuto di una voce narrante che, in Italia, è quella di Francesca Michielin. Ecco come la cantante ha parlato di questa esperienza:

Partecipare a questo progetto è stato per me molto commovente e intenso. Bambi incarna la purezza dell'infanzia, quel momento in cui si è al tempo stesso fragili ma pieni di meraviglia, ogni incontro diventa un’occasione preziosa di crescita e scoperta in un mondo fatto di tenerezza e amicizia, segnato però anche dalla paura e dalla durezza di chi non conosce il rispetto e la cura di sé e degli altri. Per questo credo che questo film saprà emozionare persone di tutte le età.

“Bisogna osare avventurarsi nel bosco per ritrovare un pezzo della nostra umanità”, dice Michel Fessler di un film che è descritto come "una dichiarazione d’amore per la natura selvaggia, con le sue regole di sopravvivenza, i suoi legami di amicizia, i suoi delicati equilibri e la sua necessità di essere rispettata".

Qui di seguito la trama, il trailer e il poster ufficiali di questo nuovo e sorprendente Bambi:

Bambi è un cerbiatto che vive libero e felice nel bosco con la sua mamma, imparando con lei a muovere i primi passi nella vita. I suoi amici sono un corvo, un coniglio, un procione e, soprattutto, la cerbiattina Faline. Con l’arrivo dell’autunno, si apre la stagione della caccia e la perdita improvvisa della mamma lo lascia smarrito. Scopre però di non essere solo: suo padre, il Principe della foresta, veglia su di lui. Grazie alla sua presenza silenziosa e all’affetto degli amici, Bambi ritrova forza e coraggio, imparando a superare il dolore e ad affrontare il mondo con occhi nuovi.

Bambi: trailer e poster del film