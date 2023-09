Ballerina: ecco il trailer ufficiale del revenge movie coreano in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta in streaming il 6 ottobre questa sangiuinosa e elegante storia di vendetta che vede protagonista la Jun Jong-seo di Burning. Ecco il trailer ufficiale e il poster di Ballerina.

Sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal prossimo 6 ottobre un revengo movie coreano di cui vi abbiamo già anticipato il teaser pochi giorni fa. Si intitola Ballerina, e non va confuso né con l'omonimo film d'animazione amatissimo da bambini e bambine di tutto il mondo, né dell'atteso spin-off della serie di John Wick che vedrà protagonista Ana De Armas.

Questo Ballerina qui vede protagonista Jun Jong-seo la bravissima attrice vista in Burning di Lee Chang-dong e in La casa di carta: Corea: nel film è una spietata ex guardia del corpo impegnata nella caccia all'uomo (Kim Ji-hun) che è responsabile della morte della sua migliore amica (Park Yu-rim).

A scrivere e dirigere il film è stato Lee Chung-hyun, 33enne autore che ha all'attivo un thriller del 2020 intitolato The Call, anche questo disponibile in streaming su Netflix.

Qui di seguito il trailer ufficiale e il poster di Ballerina: