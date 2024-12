Bagman, Sam Claflin paralizzato dal terrore nel trailer italiano dell'agghiacciante horror

News Cinema

Quando la spaventosa creatura che l'ha terrorizzato da bambino minaccia suo figlio, Patrick dovrà proteggerlo ad ogni costo! Ecco il trailer ufficiale italiano dell'inquietante Bagman, atteso horror con protagonista Sam Claflin!

I traumi del passato bussano alla porta e non sono mai stati così spaventosi. Sam Claflin è il protagonista di Bagman, horror diretto da Colm McCarthy - attesissimo dagli amanti del genere - che arriverà nei nostri cinema il 23 gennaio 2025, distribuito da Notorious Pictures. In attesa di sussultare in sala, grazie agli immancabili jumpscares, riepiloghiamo tutto quello che sappiamo sull'inquietante film, di cui vi presentiamo il trailer ufficiale in italiano!

Bagman: trama, cast e trailer ufficiale italiano dell'horror da incubo con Sam Claflin

Il trailer italiano dell'horror psicologico preannuncia una storia ad alto tasso di tensione. Per secoli i genitori hanno messo in guardia i propri figli dal leggendario Bagman, che infila i bambini in una sudicia borsa e li porta via per sempre. Siamo ai giorni nostri e Claflin interpreta Patrick McKee. Oggi è un uomo adulto ma la sua infanzia è stata perseguitata dalla malvagia e spaventosa creatura, che osserva i bambini da lontano per poi rapire i più innocenti. Quest'Uomo Nero 2.0 è l'incarnazione di paure ataviche, con le quali il protagonista sarà costretto a fare i conti. Patrick, infatti, da piccolo è riuscito a sfuggirgli, ma ora Bagman ha preso di mira suo figlio. Malgrado sia ancora terrorizzato da quel mostro, sarà pronto a tutto per proteggere sua moglie Karina e il piccolo Jake.

In cast del film, prodotto da Lionsgate, include Antonia Thomas, nota per il ruolo di Claire nella serie televisiva The Good Doctor, e gli attori Steven Cree e William Hope. La sceneggiatura di Bagman porta la firma di John Hulme, autore del documentario Blood, Sweat & Tears: A Basketball Exorcism. Il regista Colm McCarthy, già al timone di horror come Outcast (2010) e La ragazza che sapeva troppo (2016), ha diretto anche vari episodi di Peaky Blinders. Neanche Sam Claflin è nuovo al genere (né alla serie tv ideata da Stephen Knight). Nel 2014, infatti, l'attore inglese ha recitato in Le origini del male di John Pogue.