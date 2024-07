Bagman: il trailer dell'horror soprannaturale con Sam Claflin

News Cinema

Diretto da Colm McCarthy e con Sam Claflin arriverà prossimamente al cinema l'horror soprannaturale Bagman, di cui vi presentiamo il trailer.

La Lionsgate si sta distinguendo come una delle case di distribuzione che hanno un occhio di riguardo per l'horror. Adesso ci presenta un film, Bagman, diretto dal regista scozzese di The Girl with All the Gifts, Colm McCarthy, e interpretato nei ruoli principali da Sam Claflin e Antonia Thomas. Si tratta di un horror soprannaturale che uscirà nei cinema americani il 20 settembre e di cui è appena uscito il trailer ufficiale, che vi presentiamo.



Bagman: Il Trailer Ufficiale del Film Horror con Sam Claflin - HD

Bagman: la trama e il cast

In Bagman, una famiglia si trova intrappolata in un incubo, quando viene perseguitata da una mitica creatura maligna. Per secoli e in varie culture, i genitori hanno messo in guardia i figli dal leggendario Bagman, che rapisce bambini innocenti e li infila nel suo schifoso sacco in putrefazione, per non riportarli mai più. Patrick McKee (Sam Claflin) da bambino è riuscito a sfuggire per un pelo a questo incontro, che gli ha lasciato delle cicatrici indelebili nell'età adulta. Ora, il tormento dell'infanzia di Patrick è tornato, e minaccia la vita di sua moglie Karina (Antonia Thomas) e del figlio Jake (Caréll Rhoden). Del cast di Bagman, scritto da John Hulme, fanno parte anche Sharon D. Clarke, Steven Cree, William Hope, Adelle Leonce, Peter McDonald, Henry Pettigrew e Will Davis.