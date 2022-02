BAFTA Awards 2022 - Le Nomination: Dune in testa, Sorrentino con due candidature e zero per Spencer

News Cinema

Molte sorprese e alcune conferme per le nomination ai BAFTA Awards 2022. In testa per ora Dune con 11 candidature, davanti a The Power of the Dog e Belfast, in lizza per il film straniero e il casting È stata la mano di Dio. Ignorato Spencer.

Dune ha ottenuto undici nomination, soprattutto come prevedibile nelle categorie tecniche, ai premi BAFTA 2022, il maggior numero in assoluto. Un risultato che vede il principale riconoscimento britannico come un unicum, che regala anche una bella sorpresa al cinema italiano, con due categorie, miglior film e casting, in cui è in finale È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Altri film meritevoli, dopo Dune, The Power of the Dog di Jane Campion, con otto candidature e Belfast di Kenneth Branagh con sei. Sono in totale 48 i film che concorreranno per una delle statuette che saranno assegnate nel corso della serata di premiazione del 13 marzo prossimo.

Ma ci sono anche molte sorprese, volti nuovi e soprattutto un’assenza che fa rumore: è stato completamente ignorato Spencer, il film iper British di Pablo Larrain con una Kristen Stewart fra le favorite per l’Oscar. Non mancano però altri divi come Benedict Cumberbatch, Will Smith e Leonardo Di Caprio fra gli attori, o Nicole Kidman, Lady Gaga e Olivia Colman fra le attrici, oltre alla sorprendente Renate Reinsve de La persona peggiore del mondo. Fra i non protagonisti, ben 19 interpreti su 24 sono volti mai prima nominati.

Come miglior regista non mancano Paul Thomas Anderson e Jane Campion, mentre assenti sono il Denis Villeneuve di Dune, Kenneth Branagh per Belfast e Steven Spielberg per West Side Story. Candidati nomi sorprendenti come Audrey Diwan per La scelta di Anne, Ryûsuke Hamaguchi per Drive my car, Aleem Khan, una delle quattro nomination per After Love, in sala dal 10 febbraio anche in Italia per Teodora, e Julia Ducournau per Titane.

È stata la mano di Dio se l avvedrà per il film straniero con Drive my car, La persona peggiore del mondo, Madres paralelas e Petite maman.

