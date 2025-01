BAFTA 2025: annunciate le nomination dei prestigiosi premi britannici, in pole position Conclave ed Emilia Perez

News Cinema

Considerati un po' i pre-Oscar e frequentati da tutta Hollywood, i britannici BAFTA hanno annunciato le candidature per il 2025. Ecco quali sono.

Nonostante Hollywood sia sconvolta dalla tragica situazione della California, lo spettacolo non si ferma, almeno in Europa e dunque l'Accademia britannica ha annunciato le candidature per i BAFTA, prestigiosi premi che precedono gli Oscar e sono considerati anche un buon indicatore per questi ultimi. Quest'anno, con 12 nomination domina Conclave, seguito da Emilia Perez con 11. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 16 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra e quest'anno sarà condotta da David Tennant. Nonostante il parterre du roi, il proverbiale sense of humour inglese ne fa una delle cerimonie di premiazione meno noiose al mondo. Ma ecco le principali categorie dei candidati per il 2025 (per tutte le altre, incluse le importantissime categorie tecniche, vi rimandiamo al sito ufficiale www.bafta.org).

BAFTA 2025: le nomination

Sceneggiatura non originale: A Complete Unknown , Conclave , Emilia Perez , Nickel Boys , Sing Sing

, , , , Film d'animazione: Flow , Inside Out 2 , Il robot selvaggio , Wallace e Gromit - Le piume della vendetta

, , , Miglior film: A Complete Unknown , Anora , Conclave , Emilia Perez , The Brutalist

, , , , Film per bambini e famiglie: Flow , Kensuke's Knigdom , Il robot selvaggio . Wallace e Gromit - Le piume della vendetta

, , . Regista: Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutaist), Edward Berger (C9nclave), Denis Villeneuve (Dune - Parte 2), Jacques Audiard (Emilia Perez), Coralie Fargeat (The Substance)

(Anora), (The Brutaist), (C9nclave), (Dune - Parte 2), (Emilia Perez), (The Substance) Attrice protagonista: Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance), Saoirse Ronan (The Outrun)

(Wicked), (Emilia Pérez), (Hard Truths), (Anora), (The Substance), (The Outrun) Attore protagonista: Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), Hugh Grant (Heretic), Sebastian Stan (The Apprentice – Alle origini di Trump)

(The Brutalist), (A Complete Unknown), (Sing Sing), (Conclave), (Heretic), (The Apprentice – Alle origini di Trump) Attrice non protagonista: Selena Gomez (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl), Isabella Rossellin i (Conclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

(Emilia Pérez), (Wicked), (The Brutalist), (The Last Showgirl), i (Conclave), (Emilia Pérez) Attore non protagonista: Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Clarence Maclin (Sing Sing), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist), Jeremy Strong (The Apprentice – Alle origini di Trump)

(Anora), (A Real Pain), (Sing Sing), (A Complete Unknown), (The Brutalist), (The Apprentice – Alle origini di Trump) Sceneggiatura originale: Anora , The Brutalist , Kneecap , A Real Pain , The Substance

, , , , Film non in ligua inglese: Amore a Mumbai , Emilia Perez , Io sono ancora qui , Kneecap , La leggenda del fico sacro

, , , , Film britannico: Bird , Blitz , Conclave , Il gladiatoe II , Hard Truths , Kneecap , Lee , Love Lies Bleeding , The Outrun, Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

, , , , , , , , The Outrun, Documentario: Black Box Diaries, Daughters, No Other Land, Super/Man: The Christopher Reeve Story, Will & Harper.

