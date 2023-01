Baby Ruby: una maternità terrificante nel trailer dell'horror con KIt Harington e Noémi Merlant

News Cinema

Kit Harington e Noémie Merlant sono i preoccupati genitori di una bambina che ha qualcosa di strano nel trailer di Baby Ruby.

Per quel che ci riguarda, il 2022, con film come Fresh, Barbarian, The Menu e molti altri, è stata un'ottima annata per l'horror. E il 2023, almeno a giudicare dal trailer di Baby Ruby, sembra proseguire su questi felici binari. Interpretato da Noémie Merlant e dal Jon Snow del Trono di spade, Kit Harington, è un film che ha al centro lo sguardo femminile della sceneggiatrice e regista Bess Wohl. L'autrice prende spunto per questa storia da quello che molte donne sanno bene, ovvero quanto sia difficile e faticoso avere un bambino. In questo caso, però, i motivi sono reali e terrificanti. Baby Ruby uscirà al cinema e on demand in America il prossimo 3 febbraio,

Baby Ruby: la trama

Baby Ruby racconta la storia di Jo (Noémie Merlant), una donna realizzata e di successo che è felicemente incinta e aspetta l'arrivo del suo primo figlio. Ma poco dopo aver dato il benvenuto a Ruby, qualcosa inizia ad andare storto,,, anche se le dicono che è tutto perfettamente normale. C'è qualcosa di sbagliato in lei? C'è qualcosa che non va in Ruby? E perché le apparentemente perfette mamme del vicinato sembrano voler disperatamente fare amicizia con lei? Mentre Jo lotta per proteggere se stessa e la sua bambina, si trova immersa in un febbricitante sogno ad occhi aperti in cui tutti sono una minaccia e niente è quel che sembra. Alla fine, dovrà affrontare la verità della sua stessa oscurità e misurarsi con l'estremo sacrificio umano. Quello che le madri fanno per i loro figli.