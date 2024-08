Azrael: ecco il trailer del nuovo film horror con Samara Weaving

News Cinema

Debutterà a breve su Shudder quesyo nuovo film di E.L. Katz con protagonista la bionda attrice australiana di Ready or Not e Babylon.

La protagonista è Samara Weaving, la bionda attrice australiana che è stata la sanguinaria babysitter Bee di La babysitter, l'agguerritissima neo-sposa in fuga di Finché morte non ci separi e che ha interpretato Constance Moore in Babylon di Damien Chazelle.

Il regista è E. L. Katz, nome emergente dell'horror statunitense autore di film come Small Crimes e Cheap Thrills.

Il film che li vede collaborare è Azrael, un horror (ovviamente) che debutterà in sala e in streaming su Shudder negli USA a fine settembre.

Qui di seguito, la trama e il trailer ufficiali di Azrael, che è stato presentato al SXSW di Austin.

In un mondo in cui nessuno parla, una misteriosa e comunità pagana dà la caccia a una giovane donna di nome Azrael (Samara Weaving) che è sfuggita alla loro prigionia. Ricatturata dai suoi spietati leader, deve essere sacrificata per pacificare un male che risiede nelle profondità della natura selvaggia circostante - ma Azrael non si fermerà davanti a nulla per salvaguardare la sua libertà e la sua sopravvivenza. Dai semi di questa grintosa e implacabile parabola di sacrificio e salvezza, nasce un coinvolgente racconto horror d'azione in tempo reale che nasce dalle menti visionarie di Simon Barrett e E.L. Katz.