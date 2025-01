Avvengers: Doomsday, colpo di scena: Chris Evans non ci sarà (e spiega perché)!

News Cinema

Dopo mesi di ipotesi e speculazioni, Chris Evans sgancia la bomba e smentisce il suo ritorno in Avengers: Doomsday. L'ex volto di Captain America afferma di essersi ritirato dal MCU: dobbiamo crederci?

Su Avengers: Doomsday, in arrivo nei cinema il 1 maggio 2026, ci sono un'infinità di curiosità che i fan non vedono l'ora di saziare. Al tempo stesso, le poche ma solide certezze hanno portato l'hype a livelli esorbitanti. Peccato che una di queste stia per crollare. Sappiamo che Robert Downey Jr. tornerà nel MCU come Dottor Destino e che il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch si prepara ad un clamoroso comeback. Non possiamo affermare lo stesso di Chris Evans. L'ex volto di Captain America, infatti, ha smentito il resoconto ufficiale, pubblicato a dicembre, che annunciava la sua presenza nel cast di Avengers: Doomsday.

Una mossa inaspettata, che in un attimo ha fatto il giro dei social e spiazzato milioni di persone. Evans ha rotto il silenzio ai microfoni di Esquire, che lo ha intervistato insieme a Anthony Mackie in vista dell'uscita di Captain America: Brave New World. Quando gli è stato chiesto di Avengers: Doomsday, l'attore si è affrettato a spegnere gli entusiasmi.

Non è vero, però. Succede sempre. Voglio dire, succede ogni due anni, da quando è uscito Endgame. Ho semplicemente smesso di rispondere.

Mackie si è mostrato sorpreso quanto noi. "Non lo sapevo! - ha esclamato ridendo - Ho parlato con Chris qualche settimana fa e non mi ha detto nulla, perché gliel'ho chiesto. Ho chiesto: 'Sai, hanno detto che stanno riportando tutti per il film. Tornerai?'. [...] Questo è tutto quello che so. Non ho visto una sceneggiatura".

Avengers: Doomsday, Chris Evans si chiama fuori (ma non doveva essere il protagonista?)

È interessante notare come, fino a pochi giorni fa, la teoria che andava per la maggiore circa la trama di Doomsday affidasse a Steve Rogers un ruolo chiave. Girava voce che la causa della crisi del Multiverso fosse opera sua. In che modo? In Endgame, Cap va in missione per riportare le Gemme dell'Infinito alle loro linee temporali, così da impedire che le realtà alternative precipitino nel caos.

Portato a termine il cruciale compito, decide di rimanere nel passato per vivere la sua vita con Peggy Carter (Hayley Atwell). Doomsday potrebbe dunque essere incentrato sul suo disperato tentativo di aggiustare la linea temporale da lui manipolata, che avrebbe portato alla comparsa dei Fantastici Quattro, di Dottor Destino e del Baxter Building al posto della Avengers Tower. In questa realtà alternativa, Tony Stark non è mai diventato Iron Man e ha imboccato una via più oscura, diventando il già citato villain.

Cosa sta succedendo? Chris Evans è davvero 'felicemente in pensione' dal mondo Marvel, come afferma, oppure sta puntando all'effetto sorpresa? Anche Cumberbatch aveva dichiarato che non l'avremmo rivisto prima di Avengers: Secret Wars, salvo poi ammettere di essersi sbagliato e che, di fatto, tornerà in Doomsday. È molto probabile che tutti questi dubbi verranno al pettine solo quando il film dei fratelli Russo arriverà nelle sale.