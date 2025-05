Avengers: Doomsday, un personaggio di Loki tornerà nel film? L'indizio

News Cinema

Un indizio sui social avrebbe scatenato l'entusiasmo dei fan: un altro personaggio della serie tv di Loki potrebbe apparire in Avengers: Doomsday?

E se un’altra variante di Loki si unisse ad Avengers: Doomsday? Il dubbio è nato da una fotografia pubblicata sui social e poi tempestivamente rimossa che avrebbe alimentato la curiosità del pubblico ricollegandosi alla Serie TV dedicata al Dio dell’Inganno. Tom Hiddleston, del resto, è stato già confermato nel cast del prossimo film corale sui Vendicatori, ma altri personaggi provenienti da quella storia potrebbero fare capolino sul grande schermo, come ad esempio Sylvie.

Avengers: Doomsday, anche Sylvie dopo Loki nel film? L’indizio

Introdotta in Loki come una delle tante varianti del Dio dell’Inganno, Sylvie ha rappresentato anche l’interesse sentimentale del fratello di Thor. Nella serie tv in questione, il Loki protagonista non è lo stesso che ha dato del filo da torcere al dio del tuono e al resto dei Vendicatori e non è neppure quello che si è sacrificato in Avengers: Infinity War. Questo Loki è una variante che si è rifugiata nel viaggio nel tempo ed è poi diventata di inestimabile valore. Questo Loki, infatti, ha sconfitto Colui Che Rimane, variante di Kang il Conquistatore, ed è diventato a sua volta protettore della Sacra Linea Temporale, sedendo sul trono alla Fine del Tempo. Così facendo, non solo Loki ha salvato il Multiverso, ma anche i suoi amici più cari come Mobius e Sylvie. Quest’ultima, inserita già nella prima stagione, è stata interpretata da Sophia Di Martino e potrebbe presto dare un contributo anche al grande schermo. L’attrice ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando uno scatto via Instagram, poi cancellato, in cui ha aggiunto in didascalia semplicemente la parola “playgrounds”. L’immagine rivela ben poco, se non che sfoggia lunghi capelli biondi ed un berretto sulla testa. Ad alimentare la curiosità è stato anche l’avvistamento della sua controfigura, Sarah Irwin, nel Regno Unito dove sono attualmente in corso le riprese di Avengers: Doomsday.

Tempo fa, Sophia Di Martino aveva affrontato il potenziale ritorno di Sylvie nel MCU: “Penso che, a questo punto, se qualcosa dovesse tornare a minacciare il libero arbitrio in generale, credo che Sylvie sarà lì a combattere la giusta battaglia. Dipende da dove andrà la storia, da dove si evolverà il quadro generale. Nessuno lo sa tranne Kevin Feige. Voglio dire, potrebbe andare ovunque. Di nuovo, le possibilità sono infinite. È questo che la rende così entusiasmante. Non si sa mai”. Il presidente dei Marvel Studios, dal suo canto, ha già ammesso che il cast annunciato finora è soltanto una parte di quello effettivo in Avengers: Doomsday, per cui altri personaggi sono in arrivo. Potrebbe coinvolgere anche Sylvie?