Avengers: Doomsday, i registi confermano che la morte di Iron Man fa parte della storia di Dottor Destino

In una recente intervista, i fratelli Russo hanno ammesso che potrebbe esserci un collegamento tra Iron Man e Dottor Destino in Avengers: Doomsday.

Come può Robert Downey Jr tornare nel MCU interpretando un altro personaggio? Anche i fratelli Russo hanno affrontato questa domanda, spiegando che la morte di Iron Man in realtà avrà un collegamento con Dottor Destino in Avengers: Doomsday. Il nuovo villain è atteso sul grande schermo come grande protagonista del quinto film corale con i Vendicatori e avrà le fattezze di Robert Downey Jr, attore che ha contributo al successo del MCU inaugurandolo proprio con il suo Tony Stark, grande eroe che ha deciso di sacrificarsi per il bene di tutti in Avengers: Endgame. Da allora, Iron Man è sparito dalla circolazione così come il suo interprete, che ha preferito concentrarsi su nuovi progetti cinematografici. Poi, a gran sorpresa, è stato annunciato il suo ritorno ma in una nuova veste: quella di Victor von Doom, noto anche come Dottor Destino. In che modo, però, si collega ad Iron Man?

Avengers: Doomsday, i fratelli Russo confermano che Iron Man e Dottor Destino sono collegati

In molti si sono chiesti come lo stesso attore potesse interpretare due personaggi differenti nello stesso universo. Ai microfoni del Times, i registi e fratelli Russo hanno preferito sorvolare su alcuni dettagli della trama sul Dottor Destino, ma al tempo stesso potrebbero aver confermato un aspetto importante che riguarda proprio il collegamento con Iron Man. Quando gli è stato chiesto come l’attore potesse tornare come Dottor Destino dopo la morte di Tony Stark, Anthony Russo ha risposto: “Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia. Ma non c’è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo lui”. Parole enigmatiche che suggeriscono un dettaglio interessante: l’MCU non ignorerà la somiglianza tra Tony Stark e Victor von Doom. In molti hanno ragionato sulla possibilità di Dottor Destino come variante di Tony Stark e le parole dei registi potrebbero suggerire questa pista. Ma come questo sia possibile non è dato sapere.

I Marvel Studios continuano a tutelare la segretezza delle proprie storie, per cui bisognerà attendere ancora per scoprire come il Dottor Destino verrà introdotto nella linea temporale del MCU. Il quinto capitolo sui Vendicatori ha già annunciato la sua data d’uscita per maggio 2026, ma fino ad allora altri progetti Marvel approderanno al cinema tra cui Thunderbolts* e I Fantastici 4: Gli Inizi.