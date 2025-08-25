Avengers: Doomsday, Dottor Destino avrà uno dei Vendicatori al suo fianco?

News Cinema

Secondo una recente indiscrezione, un noto Vendicatore potrebbe affiancare Dottor Destino in Avengers: Doomsday: di chi si tratta?

Avengers: Doomsday ha avviato da tempo la produzione e, mentre le riprese sono in corso, sul web continuano a trapelare dettagli da dietro le quinte e numerose teorie. Una delle più recenti riguarderebbe un potenziale alleato di Dottor Destino, il villain interpretato da Robert Downey Jr e che avrebbe fatto il suo parziale debutto ne I Fantastici 4: Gli Inizi. Secondo le recenti indiscrezioni, Destino potrebbe contare sul supporto di uno degli Avengers.

Avengers: Doomsday, il nuovo alleato di Dottor Destino è uno dei Vendicatori? L’indiscrezione

Non manca molto al debutto di Avengers: Doomsday sul grande schermo ma, nell’attesa di scoprire di più, i fan hanno già valutato diverse teorie ed una di queste riguarderebbe un potenziale alleato di Dottor Destino, in arrivo proprio dal team di Vendicatori. Secondo quanto riferito dall’esperto di scoop Jeff Sneider, il villain di turno potrà contare sul supporto di Doctor Strange, personaggio interpretato sin dal 2016 da Benedict Cumberbatch e del resto già ferrato sul tema Multiverso. Doctor Strange ha contribuito al caos scatenatosi in Spider-Man: No Way Home, così come ha viaggiato tra diversi universi in Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedendosela con Scarlet Witch e la magia oscura. Non stupirebbe, quindi, un cambio team per Doctor Strange. Questa teoria, però, trae la sua forza proprio dai fumetti.

Su carta, infatti, Doctor Strange ha avuto un ruolo importante nello scoprire il piano di Dottor Destino contro le Incursioni, quindi ha affrontato gli Beyonder al suo fianco e supportandolo poi anche una volta creato Battleworld. Strange, però, non è stato dipinto come un villain ma piuttosto come un personaggio che non ha scelta e che pensava che quella fosse l’opzione migliore tra tante orribili. Considerato quanto accade nei fumetti, è possibile che in Avengers: Doomsday Doctor Strange sarà dalla parte di Destino? E, se così fosse, si tratterebbe del vero Strange o di una sua variante? Ogni domanda è lecita. Considerato quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della follia, c’è anche chi si interroga sul coinvolgimento di Clea, interpretata da Charlize Theron. Apparsa in un breve cameo in una scena post-credit del film, Clea ha chiesto l’aiuto di Strange in merito alle incursioni. Sorge quindi spontaneo chiedersi: ci si potrà fidare di lei o sarà una delle tante pedine di Dottor Destino? La presenza di Charlize Theron, ad oggi, non è stata confermata in Avengers: Doomsday.