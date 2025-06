Avatar: Fuoco e cenere, Spider è in compagnia di suo padre nella nuova immagine del film

News Cinema

Quando Avatar tornerà al cinema con il terzo film Fuoco e Cenere, non potrà ignorare il tormentato rapporto padre-figlio tra Spider e l'Avatar del colonnello Quaritch.

Avatar: Fuoco e Cenere non farà a meno della famiglia. A distanza di tre anni da La via dell’acqua, il franchise messo in piedi da James Cameron è di ritorno al cinema con un terzo capitolo che approfondirà ancor di più alcuni rapporti estremamente delicati come quello tra Spider e suo padre, o meglio la versione Avatar del padre biologico. Nel mezzo, però, Spider dovrà fare i conti con la sua lealtà ed una terribile perdita: la famiglia Sully ha dovuto pagare un caro prezzo in battaglia perdendo un amato membro e la morte di Neteyam avrà forti conseguenze su tutti. In una nuova immagine condivisa sul web, Spider è in compagnia di suo padre ma non sembra essere estremamente felice.

Avatar: Fuoco e Cenere, Spider è con suo padre nella nuova immagine tratta dal film

Introdotto in Avatar: La via dell’acqua, Spider è un essere umano adottato dalla famiglia Sully che ad un certo punto si ritrova davanti il suo padre biologico, o meglio l’Avatar di suo padre, e decide di aiutarlo mettendo a dura prova la sua lealtà nei confronti di Jake e degli altri fratelli. Il colonnello Miles Quaritch ha voluto uno scontro acceso con Jake Sully e quella guerra ha generato distruzione ovunque. Nel terzo capitolo, Spider continuerà ad essere fortemente combattuto, come dimostra la nuova immagine del film. Cosa accadrà tra padre e figlio? Avranno l’opportunità di conoscersi meglio? Fuoco e Cenere è atteso in sala per dicembre 2025, per cui non bisognerà attendere poi molto per scoprire la verità. La trama riporterà Jake e Neytiri di nuovo in azione, ma questa volta alle prese con un dolore immane e costretti a vedersela con un altro clan Na’vi, il Popolo della Cenere.





Il terzo capitolo non farà a meno di Sam Worthington e neppure di Zoe Saldana, così come riporterà anche Jack Champion nel ruolo di Spider e Stephen Lang come Miles Quaritch. Tornerà anche Lo’ak di Britain Dalton e Kiri di Sigourney Weaver, così come Ronal di Kate Winslet.