Avatar: Fuoco e Cenere, Sam Worthington anticipa la "divisione devastante" tra Jake e Neytiri

Sam Worthington anticipa una separazione devastante in Avatar: Fuoco e Cenere tra Jake e Neytiri dopo quanto accaduto nel secondo film.

Quando Avatar: Fuoco e Cenere arriverà al cinema, mostrerà una nuova battaglia per la famiglia di Jake Sully che potrebbe anche ferire internamente. Ad anticipare di più è stato proprio Sam Worthington, protagonista sin dal primo film. A detta di Worthington, il terzo capitolo di Avatar proporrà una divisione devastante per i Sully che incrinerà la relazione tra Jake e Neytiri.

Avatar: Fuoco e Cenere, Sam Worthington anticipa la dolorosa ferita che dividerà Jake e Neytiri

In arrivo in sala a dicembre 2025, Avatar: Fuoco e Cenere dovrà metabolizzare quanto accaduto in precedenza in Avatar: La via dell’acqua. Jake e Neytiri hanno perso un figlio in battaglia, il loro primogenito, e quella ferita li accompagnerà per sempre. Ma, stando alle parole di Sam Worthington, quella perdita potrebbe anche dividerli. Ai microfoni di Empire Magazine, l’attore ha anticipato i problemi in paradiso della coppia: “Jake e Neytiri condividono questa dolorosa ferita. Sembra che non riescano a guarirsi a vicenda. Si separano, non perché lo vogliano, ma perché cercano solo di sopravvivere. Jake torna a combattere e Neytiri si chiude in se stessa... Non sa come andare avanti, e così torna al mondo che conosce, quello del soldato. Attaccare, andare in guerra, è un posto confortante per Jake”.