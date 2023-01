Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, una clip in anteprima esclusiva dove Asterix s'immagina salutista!

News Cinema

In questa clip italiana di Asterix & Obelix:Il Regno di Mezzo, che vi mostriamo in anteprima esclusiva, Asterix confida a Obelix di voler cambiare regime alimentare: troppa carne! La reazione di Obelix è incontenibile. Il film arriva al cinema il 2 febbraio.

Arriva al cinema dal 2 febbraio Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, il nuovo film dal vero basato sul fumetto di René Goscinny e Albert Uderzo, celebrato con una storia originale che vede Guillaume Canet regista e interprete nei panni di Asterix, con Obelix interpretato da Gilles Lellouche. Nella clip in italiano che possiamo mostrarvi in esclusiva, i due amiconi galli sono in giro come al solito a caccia di cinghiali, ma Asterix è un po' in ansia: trova che la loro dieta a costante base di carne non sia molto salutare e vorrebbe cambiarla. Ha persino dei dubbi sugli effetti collaterali della pozione magica... ma si possono fare discorsi del genere con Obelix?



Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo: Una Clip italiana ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, la trama e il trailer in italiano del nuovo film