Assegnati a Hollywood i Premi della 13esima edizione Hamilton Behind the Camera Awards

News Cinema

Il 14 novembre Hamilton ha confermato nuovamente il suo impegno verso i talenti dietro lo schermo, quelle maestranze eccezionali che lavorano ai film e svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione della magia del cinema.

Ispirata dalla lunga collaborazione con il mondo del cinema, Hamilton si è uniti a Variety per onorare gli eroi meno conosciuti di ogni produzione di successo: le troupe cinematografiche. Questi talenti “dietro le quinte” hanno avuto l'opportunità unica di ricevere i premi da colleghi di fama internazionale durante la cerimonia sul tappeto rosso dedicata ai più straordinari cineasti dell'anno.

Conosciuti come “gli orologi da registi”, i segnatempo Hamilton sono apparsi in oltre 500 film hollywoodiani e serie tv sin dal debutto sul grande schermo nel classico “Shanghai Express” del 1932. Da Men in Black a 2001: Odissea nello spazio o al blockbuster dell’anno scorso, Oppenheimer, i segnatempo Hamilton svolgono un ruolo cruciale nella definizione dei personaggi e nella narrazione della storia.

Hanno ricevuto gli Hamilton Behind the Camera Awards del 2024:

Montaggio | Dune: parte seconda | Vincitore: Joe Walker | Presentatore: Hans Zimmer

Stunts | The Fall Guy | Vincitore: Chris O’Hara | Presentatore: David Leitch

Animazione | Inside Out 2 | Vincitore: Kelsey Mann| Presentatore: Amy Poehler

Tecnico del suono | Joker: Folie à Deux | Vincitori: Steve Morrow, Erik Aadahl, Ethan Ver Der Ryn, Tom Ozanich, Dean A. Zupancic | Presentatore: Joey Garner

Production Design | Nickel Boys | Vincitore: Nora Mendis | Presentatore: Daveed Diggs

Colonna sonora | Saturday Night| Vincitore: Jon Batiste | Presentatore: Jason Reitman

Trucco e acconciature | Emilia Perez | Vincitori: Julia Floch-Carbonel, Simon Livet & Romain Marietti | Presentatore: Karla Sofía Gascón

Fotografia | Il Gladiatore 2 | Vincitore: John Mathieson | Presentatore: Paul Mescal

Costumista | A Complete Unknown | Vincitore: Arianne Phillips | Presentatore: Elle Fanning

Regia | The Last Showgirl | Vincitore: Gia Coppola | Presentatore: Pamela Anderson

Prop Master | Anora | Vincitore: Kendra Eaves | Presentatore: Sean Baker

Sceneggiatura | Deadpool & Wolverine | Vincitore: Ryan Reynolds | Presentatore: Rob Simonsen

“Il cinema è entrato stabilmente a far parte dell’universo di Hamilton. Da decenni sosteniamo i registi con orologi che sono diventati inseparabili dai personaggi e dalla narrazione delle loro storie. Proprio come i movimenti dei nostri orologi, la troupe cinematografica di un film è la forza motrice che sta dietro ai personaggi. Apprezziamo molto il loro talento, che siamo lieti di premiare in occasione degli Hamilton Behind the Camera Awards.”

Vivian Stauffer, CEO di Hamilton International

“Arianne ha il dono di cogliere e svelare i desideri più intimi di ciascun personaggio semplicemente grazie a un bottone, grazie alla scelta di un tessuto, la lunghezza di un orlo e solo lei poteva essere in grado di rendere sul grande schermo l’evoluzione e la trasformazione da Robert Zimmerman in Bob Dylan”

Elle Fanning consegnando il premio per i costumi ad Arianne Phillips.

“Questa sala in questo momento è gremita del meglio del meglio del cinema e voi tutti siete dei mentori e avete l’opportunità di esserlo per qualcuno. Io a mia volta ho avuto la fortuna di avere dei mentori importanti e questo mi ha cambiato la vita e la carriera”.

Ryan Reynolds mentre riceve il premio per la Sceneggiatura per Deadpool & Wolverine.

“Lei ha uno sguardo unico, segue sempre il proprio istinto e ha uno stile molto personale. Tiene con sé un piccolo monitor per preservare autonomia e visione e nel mentre crea un ambiente di lavoro molto intimo. Una vera forza della natura, dalla voce dolce ma decisa, come una figura protettiva ti guida con fiducia ed è molto divertente”

Pamela Anderson mentre presenta il premio per la Regia a Gia Coppola,