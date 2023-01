Assalto alla Terra e le formiche giganti, il remake affrontato da Michael Giacchino

News Cinema

Il compositore Michael Giacchino, passato alla regia con Licantropus, ha scelto il suo prossimo progetto: il remake del mitico Them! (Assalto alla Terra, 1954), dove formiche giganti stavano per invadere il pianeta.

Michael Giacchino, non pago della sua carriera da compositore premio Oscar (per Up, nomination per Ratatouille), si è dato da poco alla regia con lo special Marvel Licantropus su Disney+, ma ora sta per alzare il tiro. Spalleggiato dalla Warner Bros. Discovery, dirigerà infatti il suo primo lungometraggio, un remake di un pezzo di storia del cinema, Assalto alla Terra (1954) di Gordon Douglas: un monster movie a base di formiche giganti!

Michael Giacchino rifà Them!, Assalto alla Terra, classico della fantascienza

Michael Giacchino dirigerà un remake di Assalto alla Terra (Them!, 1954) di Gordon Douglas, occupandosi naturalmente anche delle musiche del film. L'originale è considerato una delle pietre miliari della fantascienza catastrofica anni Cinquanta, nonché uno dei più autorevoli esponenti del monster movie di quel periodo, per giunta con una lettura politica. Vi si ipotizzava che un'esplosione atomica avesse causato con le radiazioni una mutazione, in una colonia di formiche nel deserto del New Mexico. Divenute enormi, le creature seminavano il panico, ma l'Apocalisse era dietro l'angolo quando si scopriva che una regina era volata a Los Angeles, dove aveva deposto uova. Guerra fredda, la vita come la conosciamo sull'orlo della fine, minaccia atomica: tante paure confluivano in quella vicenda, e l'atmosfera di quel decennio sarebbe stata alla base del meraviglioso Matinée di Joe Dante.

Giacchino, che ha già omaggiato l'estetica del bianco & nero proprio in Licantropus, al momento cerca uno sceneggiatore, e ha espresso così il suo rapporto col film e le sue intenzioni per il rifacimento:

C'è sempre un film che non riesci a levarti dalla testa. Per me è Assalto alla Terra. Solo quando sono diventato più grande ho capito di cosa parlasse: dell'era atomica. [...] La cosa che mi piace di Them! è il titolo: Loro! Parla dell'altro, dello sconosciuto che si rifiuta e non si riesce a capire. La versione moderna di Them! è sull'immigrazione, per raccontare una storia su quest'argomento, filtrato in questo film di fantascienza a base di mostri, fuori di testa.