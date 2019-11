Aspromonte: video intervista a Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte

News Cinema

La maestra e il poeta dialettale, due dei protagonisti ci raccontano il dramma di Mimmo Calopresti.

Nel paesino di Africo, in cima all'Aspromonte, nella calabria della fine degli anni '50, ogni gesto della vita quotidiana diventa un'impresa. Non ci sono medici, non esiste una strada, ma c'è una vista splendida che arriva fino al mare. A ravvivare la lotta contro la sopravvivenza, la comunità saluta l'arrivo della cultura, rappresentato da una maestra che viene dritta dritta dal nord. A interpretarla Valeria Bruni Tedeschi, nel nuovo film di Mimmo Calopresti, Aspromonte, in uscita nelle sale dal 21 novembre. Insieme a lei anche il poeta locale, un buffo personaggio che tramanda la saggezza degli antenati con le sue rime dialettali.

In questa video intervista il poeta, Marcello Fonte, e la maestra, Valeria Bruni Tedeschi, ci raccontano la loro esperienza in mezzo alle montagne calabresi.