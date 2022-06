Aspettando Triangle of Sadness, Palma d'Oro a Cannes: su Prime Video i precedenti film di Ruben Östlund

News Cinema

In attesa che sia fissata una data d'uscita italiana per il film che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes, in streaming sul Prime Video sono disponibili i quattro precedenti lungometraggi del regista svedese, tutti presentati sulla Croisette. Ecco quali sono.

Nella 75ennale storia del Festival di Cannes, erano stati finora solo otto i registi capaci di vincere per due volte la Palma d'oro: Alf Sjöberg (1946, 1951); Francis Ford Coppola (1974, 1979); Shōhei Imamura (1983, 1997); Emir Kusturica (1985, 1995); Bille August (1988, 1992); Jean-Pierre e Luc Dardenne (1999, 2005); Michael Haneke (2009, 2012); Ken Loach (2006, 2016). Ora, con la Palma d'oro 2022 vinta da Ruben Östlund con Triangle of Sadness, sono diventati nove.

Lo svedese aveva infatti già trionfato cinque anni fa sulla Croisette, nel 2017, con il precedente The Square.

E, sempre a Cannes, in altre sezioni, furono presentati anche i tre lunghi precedenti di Östlund: Forza Maggiore, Play e Involuntary (noto anche come De ofrivilliga).

In attesa che Teodora, che distribuirà Triangle of Sadness in Italia, fissi una data di uscita per il film, gli appassionati possono vedere, rivedere o scoprire questi quattro precedenti film del regista svedese, che sono tutti e tre disponibili in streaming su Prime Video.

Tutti i film di Ruben Östlund disponibili in streaming su Prime Video

Involuntary

De ofrivilliga, titolo svedese di Involuntary, è stato il film che per primo ha fatto conoscere Ruben Östlund fuori dalla Svezia. Il film è stato infatti presentato a Cannes nel 2008 nella sezione Un Certain Regard. Realizzato con lo stile che impareremo a conoscere, basato su lunghi piani sequenza, il film racconta cinque diverse storie tragicomiche, non correlate tra loro, che esplorano i condizionamenti sociali a cui è sottoposto l’individuo nelle dinamiche di gruppo.



Play

Presentato a Cannes nel 2011, nella sezione collaterale indipendente Quinzaine des Réalisateurs, Play racconta con modalità allora inattese una storia di bullismo, basata su fatti realmente accaduti quando a Göteborg, in Svezia, un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 14 anni ha rapinato altri bambini in circa quaranta occasioni tra il 2006 e il 2008. La cosa particolare è che queste rapine avvenivano senza ricorrere a violenza o minacce, ma utilizzando manipolazioni psicologiche ed elaborati giochi di ruolo per ingannare le vittime.



Forza Maggiore

Forza Maggiore è invece stato presentato nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2014, vincendo il premio di miglior film nella sezione Un Certain Regard. Anche qui c'entrano la psicologia e le dinamiche di gruppo, in questo caso familiari: il film racconta infatti di cosa accade a una famiglia svedese in vacanza sulle Alpi quando, di fronte a una valanga che minaccia di investire la terrazza dove stavano consumando un pranzo, il padre si alza e fugge per primo senza pensare di proteggere o aiutare moglie e figli. I toni sono quelli che conosciamo bene: satirici, acidi, taglienti.



The Square