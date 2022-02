Aspettando Thor: Love and Thunder, dalla LEGO arriva il martello Mjöllnir

News Cinema

In attesa febbrile di Thor: Love and Thunder, avete sempre sognato di impugnare il Mjöllnir a casa vostra? Avete perso ogni altra occasione di merchandising? La LEGO ha provveduto.

Il 6 luglio si abbatterà sulle nostre sale Thor: Love and Thunder, quel Thor 4 con Chris Hemsworth e Natalie Portman, diretto da Taika Waititi, attesissimo dai fan del figlio di Odino. Si abbatterà con la potenza del suo martello Mjölnir, riprodotto per l'occasione dalla LEGO, con qualche divertente chicca che divertirà i collezionisti. Leggi anche Thor: Love and Thunder, le foto dal set di Christian Bale come Gorr

Thor, il suo martello Mjölnir in versione LEGO: in cosa consiste?

La versione LEGO del Mjölnir, il sacro martello con cui Thor dispensa giustizia, si palesa in attesa dell'uscita di Thor Love and Thunder, al cinema dal 6 luglio. Il set LEGO numero 76209 è largo 29 centimetri e alto 46, è composto da 979 pezzi e presenta una minifig del biondo eroe. Non solo questo: simbolicamente questo Mjölnir di mattoncini nasconde un reparto segreto, dove custodire oggetti preziosi per il nostro eroe. Si tratta del falso Guanto dell'Infinito, del Tesseract con cui Loki invase New York in Avengers, e del Fuoco di Odino che riportò in vita Surtur in Thor: Ragnarok. Ecco le immagini, a uso di chi sta già mettendo mano alla carta di credito.